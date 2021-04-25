4 тренда на сегодня: «Интер» приближается к чемпионству и «Рубин» в еврокубках. Кэфы от 1.50 до 2.01!
Сегодня проходят очередные туры европейских чемпионатов. Мы собрали тренды к главным событиям дня!
«Интер» — «Верона»
⏰ 16:00
Ставка: Ф1 (-1,5) за 2.01
- «Интер» не проигрывает в 20 последних матчах против «Вероны»
«Вильярреал» — «Барселона»
⏰ 17:15
Ставка: ТБ (2,5) за 1.50
- Последние 4 очные матча команд получились забивными — везде зашел ТБ (2,5)
«Анжер» — «Монако»
⏰ 18:05
Ставка: Индивидуальный тотал «Монако» больше 1.5 за 1.58
- «Монако» забивает больше двух голов за игру в последних 3-х матчах
«Рубин» — «Краснодар»
⏰ 19:00
Ставка: 1Х за 1.52
- «Рубин» выиграл 3 матча подряд
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Wasso
70.5% WR2.08% ROI
StavkaIgra
58.7% WR-3.96% ROI
StavkaIgra
58.7% WR-3.96% ROI