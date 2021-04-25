Betting Insider

4 тренда на сегодня: «Интер» приближается к чемпионству и «Рубин» в еврокубках. Кэфы от 1.50 до 2.01!

автор Сергей Рябкин

Сегодня проходят очередные туры европейских чемпионатов. Мы собрали тренды к главным событиям дня!

«Интер» — «Верона»

16:00

Ставка: Ф1 (-1,5) за 2.01

  • «Интер» не проигрывает в 20 последних матчах против «Вероны»

«Вильярреал» — «Барселона»

17:15

Ставка: ТБ (2,5) за 1.50

  • Последние 4 очные матча команд получились забивными — везде зашел ТБ (2,5)

«Анжер» — «Монако»

18:05

Ставка: Индивидуальный тотал «Монако» больше 1.5 за 1.58

  • «Монако» забивает больше двух голов за игру в последних 3-х матчах

«Рубин» — «Краснодар»

19:00

Ставка: 1Х за 1.52

  • «Рубин» выиграл 3 матча подряд

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Комментарии
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Wasso
70.5% WR2.08% ROI
Ну у Интера пока сложности, хотя я думаю победу вырвут!! Да и Рубин наверняка не проиграет, хотя будут сложности... А в остальном, всё проходное!)
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StavkaIgra
58.7% WR-3.96% ROI
Да,Интер в последнее время играет, скребя зубы)Сегодня этому вновь подтверждение)Еле-Еле с большим натягом вырвали 1:0 и плюс Вероне гол не засчитали)
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StavkaIgra
58.7% WR-3.96% ROI
Вилья с Барсой на изи сделали всё по красоте!) 
По Рубину тоже думаю, что не проиграют!
А вот Монако пока сушит игру,надеемся на 2 тайм)
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