Игрок поднял 340 тысяч с 25 рублей на беларуском футболе!

Клиент Фонбет собрал экспресс из ставок на матчи чемпионата Беларуси. В одной игре он поставил на исход, а в остальных выбрал тоталы. Общий коэффициент купона составил 116200.40.

Такой размер коэффициента получился из-за трех ставок ТБ (5,5), а также одной на ТБ (4,5). Что касается самих матчей, клиент Фонбет выбрал: «БАТЭ» – «Смолевичи-СТИ», «Торпедо–БелАЗ» – «Славия» Мозырь и «Шахтер» Солигорск – «Витебск».

Риск и результативная игра беларуских команд принесли клиенту Фонбет выигрыш в сумме 341 766 рублей при ставке всего в 25 рублей.

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