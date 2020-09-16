Betting Insider

Игрок поднял 340 тысяч с 25 рублей на беларуском футболе!

Клиент Фонбет собрал экспресс из ставок на матчи чемпионата Беларуси. В одной игре он поставил на исход, а в остальных выбрал тоталы. Общий коэффициент купона составил 116200.40.

Такой размер коэффициента получился из-за трех ставок ТБ (5,5), а также одной на ТБ (4,5). Что касается самих матчей, клиент Фонбет выбрал: «БАТЭ» – «Смолевичи-СТИ»«Торпедо–БелАЗ» – «Славия» Мозырь и «Шахтер» Солигорск – «Витебск».

Риск и результативная игра беларуских команд принесли клиенту Фонбет выигрыш в сумме 341 766 рублей при ставке всего в 25 рублей.

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Маша и МедBET80% WR6.51% ROI
1.94Флора фора (0)
Флора — КР Рейкьявик|Лига Европы УЕФА
Флора — КР Рейкьявик|Лига Европы УЕФА
Лига Европы - Квалификация - Четвертьфиналы
🇪🇪Флора - КР Рейкьявик🇮🇸

Флора безоговорочный лидер в своем чемпионате, чего не скажешь про Рейкьявик. Ребята из столицы Исландии пока только шестые, игра прям уж хорошо никак не пойдет у них. В квалификации ЛЧ проиграли 6:0 Селтику, а Флора по пенальти Судуве. Но там должны были в концовке забивать дважды даже и не переводить игру в доп время.

Исландские команды не так сильны. Да, эстонские тоже, но в сравнении, нужно все же отдать предпочтение Прибалтам. Предлагаю заиграть победу Флоры через Ф0.
3
Повторить за 1.009
llaura~betting58.8% WR2.97% ROI
1.8Милан фора (-2)
Шэмрок Роверс — Милан|Лига Европы УЕФА
Шэмрок Роверс — Милан|Лига Европы УЕФА
Ранее между собой команды на футбольном поел не пересекались. В сторону минусовой форы на фаворита говорят несколько факторов. Класс команды, который и близко не сопоставим с уровнем Шемрока - возможно, что даже один игрок Милана, вроде Доннарумы выше по стоимости, чем все Роверс вместе взятые. А также на стороне гостей их неплохая форма в подготовительных матчах к сезону - очень много забитых мячей, потому за результат матча с Шемроком здесь можно не беспокоиться фанатам.
0
Повторить за 1.8
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