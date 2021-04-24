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4 тренда на РПЛ, Бундеслигу, АПЛ и Серию А: чемпионский матч «Баварии» и борьба за ЛЧ в матче «Челси». Кэфы от 1.69 до 2.50!

автор Сергей Рябкин

Сегодня проходят очередные туры европейских чемпионатов. Мы собрали тренды к главным событиям дня!

«Майнц» — «Бавария» 

⏰ 16:30

Ставка: Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да за 1.89

  • «Майнц» не проигрывает в 6 последних матчах

«Зенит» — «Ротор»

⏰ 16:30

Ставка: Ф1 (-2) за 1.69

  • В последних 5 встречах Ротор пропускает в среднем 2.40 гола за игру

«Вест Хэм» — «Челси»

⏰ 19:30

Ставка: «Вест Хэм» тотал больше 1 за 2.50

  • В 4 последних матчах «Вест Хэма» заходил ТБ (4.5)

«Сассуоло» — «Сампдория»

⏰ 21:45

Ставка: П1 за 1.97

  • Сассуоло непобедим в 7 из 9 последних матчей против «Сампдории»

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