4 тренда на РПЛ, Бундеслигу, АПЛ и Серию А: чемпионский матч «Баварии» и борьба за ЛЧ в матче «Челси». Кэфы от 1.69 до 2.50!
Сегодня проходят очередные туры европейских чемпионатов. Мы собрали тренды к главным событиям дня!
Ставка: Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да за 1.89
- «Майнц» не проигрывает в 6 последних матчах
⏰ 16:30
Ставка: Ф1 (-2) за 1.69
- В последних 5 встречах Ротор пропускает в среднем 2.40 гола за игру
⏰ 19:30
Ставка: «Вест Хэм» тотал больше 1 за 2.50
- В 4 последних матчах «Вест Хэма» заходил ТБ (4.5)
⏰ 21:45
Ставка: П1 за 1.97
- Сассуоло непобедим в 7 из 9 последних матчей против «Сампдории»
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