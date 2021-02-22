Betting Insider

В Омске осудили каппера, который обманул 31 человека на сумму более 400 тысяч рублей

автор Алексей Шабалдин

25-летний житель Омска купил группу во Вконтакте, которая была посвящена ставкам на киберспорт. Мужчина начал предлагать услуги «раскрутки счета» через данную группу. Он обещал, что увеличит банк игроков втрое, оставив себе при этом 20%. В случае проигрыша каппер обещал вернуть сумму ставки.

После того, как мужчина получал деньги от людей – не выходил с ними на связь. Мошенник смог обмануть 31 человека на сумму более 400 тысяч рублей.

Сам каппер не признал вину, рассказав следствию, что собирался вернуть позаимствованные деньги у людей, но из-за личных обстоятельств не успел это сделать.

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве в крупном размере и приговорил к 3 годам и 10 дням лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Гособвинение намерено обжаловать данное решение, так как посчитало приговор слишком мягким.

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⚪ WHITE ⚪ 50% WR-0.58% ROI
1.6Победит Наполи
Наполи — Гранада| Лига Европы УЕФА
Наполи — Гранада| Лига Европы УЕФА
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🔵«Наполи» проиграл «Гранаде» в первом матче. Многих это удивило, но вовсе не меня. Ведь у подопечных Гаттузо был тяжёлый матч с Ювентусом ,к тому же много основных игроков остались в лазарете.
🔵Дома неаполитанцы играют довольно мощно и частенько побеждают – отыграть два гола у находящейся не в лучшей форме «Гранады» им вполне по силам.

Вероятные исходы:

🟡Победа 1
🟡ТБ 2.5
🟡П1+ТБ 1.5

Предлагаю ТС: 🟡2-0🟡
4
Повторить за 1.6
КСК 50% WR3.76% ROI
2.91Аякс фора (-1)
Аякс — Лилль| Лига Европы УЕФА
Аякс — Лилль| Лига Европы УЕФА
Считаю что Доги сольются! Когда Лиль выходил в весеннюю стадию ЛЕ, никто и предположить не мог, что они будут идти к 27 туру Лиги 1 на первом месте. Сейчас им ЛЕ ни к селу ни к городу. Это огромное бремя от которого они попытались избавится уже в первом матче. Аякс весь матч атаковал и если бы не подарок Тальяфико, то у Догов то и опасных моментов то не было. неожиданно поведя в счёте Галтье бросился делать замены доламывая игру своей команды. А у Аякса ну не шёл мяч в ворота и всё. Тогда Саншеш просто на ровном месте привозит пенальти, для приличия поспорив с судьёй. Вы скажете я драматизирую, нет это лёгкая ирония . Ну а если серьёзно, то у Лиля нет никакой мотивации от совсем. Это конечно не значит, что они обязаны проиграть. Ничья была бы для них лучшим результатом. Да и футбол это такая штука, что когда у тебя нет настроя побеждать матч тебе легко даётся собственно так и было до 87 минуты первого матча.
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