В Омске осудили каппера, который обманул 31 человека на сумму более 400 тысяч рублей

25-летний житель Омска купил группу во Вконтакте, которая была посвящена ставкам на киберспорт. Мужчина начал предлагать услуги «раскрутки счета» через данную группу. Он обещал, что увеличит банк игроков втрое, оставив себе при этом 20%. В случае проигрыша каппер обещал вернуть сумму ставки.

После того, как мужчина получал деньги от людей – не выходил с ними на связь. Мошенник смог обмануть 31 человека на сумму более 400 тысяч рублей.

Сам каппер не признал вину, рассказав следствию, что собирался вернуть позаимствованные деньги у людей, но из-за личных обстоятельств не успел это сделать.

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве в крупном размере и приговорил к 3 годам и 10 дням лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Гособвинение намерено обжаловать данное решение, так как посчитало приговор слишком мягким.

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