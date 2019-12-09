8 способов, как Betting Insider поможет превратить ставки в прибыльное хобби

Betting Insider – это полноценная соцсеть для тех, кто делает ставки на спорт. Betting Insider существует как в виде сайта (в том числе, мобильного), так и в виде приложений на Android/iOS.

Betting Insider поможет превратить ставки в прибыльное хобби – и вот как:

💧 Десятки прогнозов с прозрачной статистикой – каждый день

Betting Insider верифицирует каждый прогноз, оставленный на платформе. Это значит, что статистику каппера невозможно подтасовать, удаля незашедшую ставку или выставив завышенный коэффициент. Реальную успешность каппера на дистанции можно узнать из его профиля.

Кстати, на Betting Insider теперь есть прогнозы не только на футбол: недавно мы запустили разделы с советами по ставкам на баскетбол, хоккей и теннис.

Совет: в мобильных приложениях можно давать прогнозы на любые виды спорта и даже делать экспрессы! Для этого мы запустили стену: пишите, что угодно. Разве что, граффити рисовать нельзя.

🏆 Рейтинг лучших капперов

Доска почета Betting Insider – это таблица с сильнейшими прогнозистами проекта. Можно следить и подписываться на капперов, которые в огне в этом месяце, можно выбрать лучших из лучших за все время.

Совет: порофлите над рейтингом экспертов: там Черданцев, Уткин, Бубнов и все-все-все. Спойлер: почти все комментаторы и бывшие футболисты – минусовые.



💰 Виртуальный букмекер

Боишься проиграть в букмекерской конторе? Проверь свои силы на виртуальном аккаунте Betting Insider: все ставки делаются по настоящим коэффициентам, но на виртуальную валюту. Так можно проверить любую стратегию без риска!

Совет: если показываешь плюс в Betting Insider, воспользуйся нашим фрибетом на 1 000 рублей и попробуй сорвать куш



🎁 Розыгрыши призов

Betting Insider разыгрывает 75 000 рублей среди лучших капперов каждый месяц (а скоро будет разыгрывать еще больше). Делайте плюсовые прогнозы, пишите описание к ставкам и выводите профиль в топ рейтинга. Мы выплатили пользователям более 790 000 рублей: кому сколько, можно посмотреть здесь.

Совет: внимательно изучите правила конкурса: сколько ставок нужно делать и на какие события ставить.



⚔️ База знаний о ставках

Букмекер непременно воспользуется слабостью игрока: не пробуй обыграть контору, не выучив основы управления банком и принципы value betting. Ставкам, как и вождению авто, невозможно обучиться без практики: однако, без изучения ставочных правил не стоит выезжать на дорогу беттинга.

Совет: найдите незнакомые термины в алфавитном указателе и прочитайте материал про каждый из них. Иначе не поймете, почему в этом матче прошла ставка ТМ 4.5.



💬 Общение с лучшими капперами

«Риу Аве» выйдет на кубок дублирующим составом – едва ли эту информацию вы найдете на спортивных сайтах. То ли дело чаты Betting Insider: в них можно обсудить как отдельно взятый матч, так и ставки в целом. А еще общаться можно в комментариях под прогнозами или записями в блоге!

Совет: установите мобильные приложение – с ним вы будете получать уведомления о новых комментариях и ответах на ваши сообщения



📣 Исследования и стратегии ставок

Как заработать на ничейной аномалии в НХЛ? Что будет, если ставить по 100$ на победу «Реала» в каждом матче? Чем беттинг похож на виагру? Редакция Betting Insider освещает главные вопросы ставочной повестки в своем блоге.

Совет: нередко в блоге появляются инсайды о предстоящих трансферах: Betting Insider первым рассказал о переходе Малкома из «Барселоны» в «Зенит». А еще сообщил, что Буффон мог оказаться в «Локо».



💵 Заработай на продаже прогнозов

Лучшие капперы Betting Insider уже получили возможность зарабатывать на своих прогнозах, продавая подписки в нашем маркетплейсе. Купить подписку – наиболее понятный способ вывести аккаунт в плюс: продавцами становятся лучшие пользователи проекта, а премиум-ставки они отбирают с особой тщательностью.



Совет: начните прокачивать свой аккаунт уже сейчас: продавать прогнозы смогут только капперы с большой дистанцией и плюсовым ROI

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👉 Какие планы у Betting Insider?

– Маркетплейс. Мы завершаем бета-тест сервиса покупки-продажи прогнозов. Betting Insider планирует добавить функционал продажи прогнозов в приложения, а также удобные оповещения о новых ставках продавца.

– Расширенная статистика по капперам. Кому удается зарабатывать на АПЛ, а кто успешен в ставках на тотал больше? Betting Insider расскажет об этом с помощью удобных виджетов в профиле каждого игрока.

– Больше видов спорта, шире линии. И лайв, и прематч: больше вариантов ставок, больше прогнозов, больше способов показать свою экспертизу.

👇 А что хотите увидеть в Betting Insider вы? Предложите в комментариях!