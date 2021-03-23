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Куда перейдет Агуэро? Букмекеры открыли линию на новый клуб аргентинца

автор Михаил Даньшин

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Этим летом у нападающего «Ман Сити» Серхио Агуэро заканчивается контракт, и пока неизвестно, где продолжит карьеру звездный бомбардир.

Кто претендует на Агуэро? 

По мнению букмекеров, главный фаворитом в борьбе за аргентинца является «Барселона» — коэффициент на его переход в королевский клуб составляет 2.50. В последнее время все больше слухов связывают Агуэро именно с «Барсой», так как его хочет подписать новый президент Жоан Лапорта. Он желает видеть его в паре с Месси, чтобы удержать его в клубе

Однако на Агуэро также претендуют и другие топ-клубы. В частности, СМИ писали о желании «Ювентуса» подписать игрока. 

  • «Барселона» — 2.50 (вероятность — 40%);
  • Любой аргентинский клуб — 4.00 (25%);
  • «Атлетико» — 6.00 (17%);
  • «Ювентус» — 9.00 (11%);
  • «ПСЖ» — 11.00 (11%).

Серхио перешел в стан «горожан» в 2011-м. За 10 лет в клубе он 4 раза выигрывал АПЛ, 3 раза брал Суперкубок Англии, 5 раз выигрывал Кубок Английской лиги и один раз Кубок Англии. Агуэро является лучшим бомбардиром «Манчестер Сити» в истории: 254 гола.

Как думаете, в какой клуб перейдет Агуэро? Пишите в комментариях!

Комментарии
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Wasso
69.6% WR1.02% ROI
В Барсе он как раз пришелся бы к стати! Имхо, не знаю, может есть другое мнение???)
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