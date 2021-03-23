Куда перейдет Агуэро? Букмекеры открыли линию на новый клуб аргентинца

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Этим летом у нападающего «Ман Сити» Серхио Агуэро заканчивается контракт, и пока неизвестно, где продолжит карьеру звездный бомбардир.

Кто претендует на Агуэро?

По мнению букмекеров, главный фаворитом в борьбе за аргентинца является «Барселона» — коэффициент на его переход в королевский клуб составляет 2.50. В последнее время все больше слухов связывают Агуэро именно с «Барсой», так как его хочет подписать новый президент Жоан Лапорта. Он желает видеть его в паре с Месси, чтобы удержать его в клубе.

Однако на Агуэро также претендуют и другие топ-клубы. В частности, СМИ писали о желании «Ювентуса» подписать игрока.

«Барселона» — 2.50 (вероятность — 40%) ;

; Любой аргентинский клуб — 4.00 (25%) ;

; «Атлетико» — 6 .00 (17%) ;

; «Ювентус» — 9 .00 (11%) ;

; «ПСЖ» — 11.00 (11%).

Серхио перешел в стан «горожан» в 2011-м. За 10 лет в клубе он 4 раза выигрывал АПЛ, 3 раза брал Суперкубок Англии, 5 раз выигрывал Кубок Английской лиги и один раз Кубок Англии. Агуэро является лучшим бомбардиром «Манчестер Сити» в истории: 254 гола.

Как думаете, в какой клуб перейдет Агуэро? Пишите в комментариях!