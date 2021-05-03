Betting Insider

У Акинфеева и Гилерме равные шансы стать основным вратарем на Евро-2020. Букмекеры отдают предпочтение другому голкиперу

автор Сергей Рябкин

До объявления состава сборной России, который сыграет на Евро-2020, осталось несколько недель. Однако, если состав полевых игроков практически ясен, то вопрос о том, кто же будет основным вратарем остается открытым.

До недавнего времени основным вратарем являлся Маринато Гилерме, но на предыдущий сбор голкипера «Локомотива» Черчесов не вызвал.

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Уже сейчас букмекеры открыли линию на то, кто поедет на Евро-2020 в качестве основного вратаря. 

По их мнению, наименьшие шансы у Матвея Сафонова. Вратарь «Краснодара» из-за травмы не играл больше трех месяцев, проведя с декабря прошлого года лишь 5 матчей из 15 возможных. Кэф на то, что именно Сафонов станет основным вратарем на Евро-2020 – 50.00.

Шансы Максименко занять место основного вратаря намного выше, чем у Сафонова, однако он далеко не фаворит. Александр провел неудачные матчи на групповом этапе молодежного чемпионата Европы, где сборная России не смогла пробиться в плей-офф. Вероятность того, что Максименко будет основным вратарем сборной – меньше 7%.

Примечательно, что и в молодежной сборной Матвей проиграл конкуренцию Александру Максименко. 

Явным фаворитом является Антон Шунин. Вратарь «Динамо» выходил на поле в последних семи официальных матчах сборной.

А как выглядит вся линия?

  • Антон Шунин («Динамо» М) – 1.50;
  • Андрей Лунев («Зенит») – 10.00;
  • Маринато Гилерме («Локомотив») – 10.00;
  • Юрий Дюпин («Рубин») – 10.00;
  • Александр Максименко («Спартак») – 15.00;
  • Матвей Сафонов («Краснодар») – 50.00.

Кроме вратарей, которые так или иначе задействованы в сборной, букмекеры включили в линию и голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, который закончил карьеру в сборной России после ЧМ-2018. 

Кэф на то, что многолетний капитан армейцев не только вернется в сборную, но и будет ее основным вратарем на Евро-2020 котируется кэфом 10.00.

Напомним, что Акинфеев провел за сборную России 111 матчей. В ее составе Игорь стал бронзовым призером ЧЕ-2008, а также четвертьфиналистом ЧМ-2018.

А как вы отнеслись бы к возвращению Акинфеева? Напишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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StavkaIgra
58.3% WR-4.02% ROI
Незнай, у Черчесова свои на это взгляды)И порой не столь логичные бывают в плане выбора состава)
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Daniel Ortegа
51.9% WR-5.35% ROI
к сожалению- Игорь уже не тот(моё мнение). Но нужно наигрывать на воротах молодёжь, к сожалению для их возраста- это отсутствие стабильности...чередуют блестящие сухие матчи с настоящими ляпами. я вижу- 1.шунин, 2и3. лунь и маринато
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Дмитрий Александров30
0% WR-1.33% ROI
Акинфеев 🤦‍♂️на ЕВРО 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️,ошибка 
Моё мнение:не в восторге от его формы
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