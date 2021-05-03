До объявления состава сборной России, который сыграет на Евро-2020, осталось несколько недель. Однако, если состав полевых игроков практически ясен, то вопрос о том, кто же будет основным вратарем остается открытым.



До недавнего времени основным вратарем являлся Маринато Гилерме, но на предыдущий сбор голкипера «Локомотива» Черчесов не вызвал.

Читайте еще:

Мбаппе ни разу не пробил по воротам в первом матче ½ ЛЧ. Кэф на гол в ответной игре повысился

Доннарумма в слезах ушел со встречи с ультрас «Милана»

Уже сейчас букмекеры открыли линию на то, кто поедет на Евро-2020 в качестве основного вратаря.

По их мнению, наименьшие шансы у Матвея Сафонова. Вратарь «Краснодара» из-за травмы не играл больше трех месяцев, проведя с декабря прошлого года лишь 5 матчей из 15 возможных. Кэф на то, что именно Сафонов станет основным вратарем на Евро-2020 – 50.00.

Шансы Максименко занять место основного вратаря намного выше, чем у Сафонова, однако он далеко не фаворит. Александр провел неудачные матчи на групповом этапе молодежного чемпионата Европы, где сборная России не смогла пробиться в плей-офф. Вероятность того, что Максименко будет основным вратарем сборной – меньше 7%.

Примечательно, что и в молодежной сборной Матвей проиграл конкуренцию Александру Максименко.



Явным фаворитом является Антон Шунин. Вратарь «Динамо» выходил на поле в последних семи официальных матчах сборной.

А как выглядит вся линия?

Антон Шунин («Динамо» М) – 1.50 ;

; Андрей Лунев («Зенит») – 10.00 ;

; Маринато Гилерме («Локомотив») – 10.00 ;

; Юрий Дюпин («Рубин») – 10.00 ;

; Александр Максименко («Спартак») – 15.00 ;

; Матвей Сафонов («Краснодар») – 50.00.

Кроме вратарей, которые так или иначе задействованы в сборной, букмекеры включили в линию и голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, который закончил карьеру в сборной России после ЧМ-2018.

Кэф на то, что многолетний капитан армейцев не только вернется в сборную, но и будет ее основным вратарем на Евро-2020 котируется кэфом 10.00.

Напомним, что Акинфеев провел за сборную России 111 матчей. В ее составе Игорь стал бронзовым призером ЧЕ-2008, а также четвертьфиналистом ЧМ-2018.

А как вы отнеслись бы к возвращению Акинфеева? Напишите свое мнение в комментариях!