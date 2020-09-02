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Миранчук забьет за «Аталанту» хет-трик и сделает минимум два дубля. Кэфы на будущее Алексея в Серии А

На прошлой неделе «Локомотив» официально объявил о переходе Алексея Миранчука в «Аталанту». Несмотря на то, что подтверждение с итальянской стороны по-прежнему отсутствует, Алексей уже успел попрощаться с фанатами на стадионе, поблагодарив их за проведенное вместе время, и уже засветился в форме команды из Бергамо.

Остается только гадать, сколько времени займет у Алексея адаптация к итальянскому футболу, но пример Александра Головина из «Монако» дает нам понять, что нынешнее молодое поколение россиян располагает всеми качествами, чтобы закрепиться в основном составе команды из топ-5 европейских чемпионатов.

Букмекеры уже принимают ставки на статистику Алексея в следующем сезоне чемпионата Италии, который стартует 19 сентября.

  • Забьет больше 7,5 голов: да — 2.15, нет — 1.65
  • Отдаст больше 6,5 голевых пасов: да — 1.87, нет — 1.87
  • Получит больше 2,5 желтых карточек: да — 1.45, нет — 2.65
  • Сделает больше одного дубля: да — 1.45, нет — 2.65
  • Забьет автогол: да — 10.0, нет — 1.03
  • Получил красную карточку: да — 8.5, нет — 1
  • Сделает хет-трик: да — 1.6, нет — 2.25

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Источник главного изображения: ФК «Локомотив»

Источник изображения внутри статьи: ФК «Локомотив»

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Больше популярных прогнозов
ivanuch1511199171.4% WR0.92% ROI
1.51Тотал больше 2.5
Беневенто — Интер|Чемпионат Италии
Беневенто — Интер|Чемпионат Италии
Очень люблю ставить и практически всегда проходит тотал больше, в Инталии все команды забивают больше 1 гола, мало кто играет в сухую. И здесь у нас Интер итальянский бомбардировщик! Команда меня всегда радует! Да и состав очень хорош, в этой игре ветераны покажут свою игру. Интер так же приобрёл игрока из Барсы Артуро Видаль это очень большой плюс в нападении.
Беневенто тоже не простая команда, они знают как забивать, никогда на защите в ступор не встают, всегда стараются нападать, как это показала первый тур с Сампдория. Беневенто выиграла в гостях со счётом 2:3.
Поэтому здесь между этими командами я бы не стал брать на победу кому либо, конечно же здесь Интер является фаворитом, но и будем забывать что Беневенто тоже умеет забивать да и Интер не мало пропускает, здесь стоит брать тоталы
0
Повторить за 1.51
Георгий Черданцев48.4% WR-5.77% ROI
2.18Тотал больше 3.5
Лацио — Аталанта|Чемпионат Италии
Лацио — Аталанта|Чемпионат Италии
Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить ТБ (3.5) в матче Лацио — Аталанта. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что обе команды начали сезон с побед. Римляне выиграли со счетом 2:0, а Аталанта забила сразу 4 мяча. Так что в предстоящем матче команды вряд ли будут играть в оборонительный футбол. Тем более, чемпионат только стартовал.

Главная звезда Лацио - Чиро Иммобиле находится в хорошей форме. Вполне возможно, что и в этой встрече он сможет забить. Но лучше сделать ставку на то, что в игре будет много голов. Поэтому ставка на ТБ (3.5).

Источник: РБ
0
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