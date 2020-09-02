Миранчук забьет за «Аталанту» хет-трик и сделает минимум два дубля. Кэфы на будущее Алексея в Серии А

На прошлой неделе «Локомотив» официально объявил о переходе Алексея Миранчука в «Аталанту». Несмотря на то, что подтверждение с итальянской стороны по-прежнему отсутствует, Алексей уже успел попрощаться с фанатами на стадионе, поблагодарив их за проведенное вместе время, и уже засветился в форме команды из Бергамо.
Остается только гадать, сколько времени займет у Алексея адаптация к итальянскому футболу, но пример Александра Головина из «Монако» дает нам понять, что нынешнее молодое поколение россиян располагает всеми качествами, чтобы закрепиться в основном составе команды из топ-5 европейских чемпионатов.
Букмекеры уже принимают ставки на статистику Алексея в следующем сезоне чемпионата Италии, который стартует 19 сентября.
- Забьет больше 7,5 голов: да — 2.15, нет — 1.65
- Отдаст больше 6,5 голевых пасов: да — 1.87, нет — 1.87
- Получит больше 2,5 желтых карточек: да — 1.45, нет — 2.65
- Сделает больше одного дубля: да — 1.45, нет — 2.65
- Забьет автогол: да — 10.0, нет — 1.03
- Получил красную карточку: да — 8.5, нет — 1
- Сделает хет-трик: да — 1.6, нет — 2.25
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Источник главного изображения: ФК «Локомотив»
Источник изображения внутри статьи: ФК «Локомотив»