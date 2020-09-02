Миранчук забьет за «Аталанту» хет-трик и сделает минимум два дубля. Кэфы на будущее Алексея в Серии А

На прошлой неделе «Локомотив» официально объявил о переходе Алексея Миранчука в «Аталанту». Несмотря на то, что подтверждение с итальянской стороны по-прежнему отсутствует, Алексей уже успел попрощаться с фанатами на стадионе, поблагодарив их за проведенное вместе время, и уже засветился в форме команды из Бергамо.

Остается только гадать, сколько времени займет у Алексея адаптация к итальянскому футболу, но пример Александра Головина из «Монако» дает нам понять, что нынешнее молодое поколение россиян располагает всеми качествами, чтобы закрепиться в основном составе команды из топ-5 европейских чемпионатов.

Букмекеры уже принимают ставки на статистику Алексея в следующем сезоне чемпионата Италии, который стартует 19 сентября.

Забьет больше 7,5 голов: да — 2.15 , нет — 1.65

, нет — Отдаст больше 6,5 голевых пасов: да — 1.87 , нет — 1.87

, нет — Получит больше 2,5 желтых карточек: да — 1.45 , нет — 2.65

, нет — Сделает больше одного дубля: да — 1.45 , нет — 2.65

, нет — Забьет автогол: да — 10.0 , нет — 1.03

, нет — Получил красную карточку: да — 8.5 , нет — 1

, нет — Сделает хет-трик: да — 1.6, нет — 2.25

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Источник главного изображения: ФК «Локомотив»

Источник изображения внутри статьи: ФК «Локомотив»