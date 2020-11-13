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Евро-2020: Франция, Англия и Бельгия – фавориты турнира, Россия только 12-я. Обновленные коэффициенты

В стыковых матчах к отбору на Евро-2020 определились все участники группового этапа.

  • Группа А: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария
  • Группа В: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия
  • Группа С: Голландия, Украина, Австрия, Северная Македония
  • Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия
  • Группа Е: Испания, Швеция, Польша, Словакия
  • Группа F: Венгрия, Португалия, Франция, Германия

Букмекеры не поменяли шансы главных фаворитов:

  1. Бельгия – 6.50 (15,38%)
  2. Франция – 6.50 (15,38%)
  3. Англия – 6.50 (15,38%)
  4. Германия – 7.50 (13,33%)
  5. Нидерланды – 7.50 (13,33%)
  6. Испания – 8.00 (12,50%)
  7. Италия – 13.00 (7,69%)
  8. Португалия – 15.00 (6,67%)
  9. Хорватия – 33.00 (3,03%)
  10. Дания – 67.00 (1,49%)

Шансы победы сборной России на турнире по мнению Parimatch – 101.00 (0,99%).

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Ранее сообщалось о том, что все матчи турнира могут пройти в России.

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⚽️Большаков Павел👑69.2% WR5.35% ROI
1.94Обе команды забьют - Да
Колумбия — Уругвай| Отборочный турнир на Чемпионат мира 2022 - Южная Америка
Колумбия — Уругвай| Отборочный турнир на Чемпионат мира 2022 - Южная Америка
Первые 2 игры Колумбия сыграла здорово, разгромили Венесуэлу (3:0), а потом сыграли в боевую ничью (2:2) с Чили, где им удалось спасти свое "очко" в добавленное время, за что спасибо Фалько. Эти матчи показали, что Колумбия имеет атакующий потенциал, но с обороной тоже есть проблемы, особенно, если им противостоит соперник такого же статуса по классу!
Что касается Уругвае, он сначала вырвал победу у Чили (2:1), а затем как ни в чем не бывало они "обосрались" перед Эквадором та игра закончилась со счётом (2:4), хотя последние 2 гола забили за 10 мин. до конца игры, они помогли избежать крупного "износилования"
Если в атаке Уругвай смотрится более менее привлекательным, то с защитой нужно, что то делать, надо ещё поработать.
В итоге, что мы видим играют, 2 атакующий команды, у которых в составе имеются, классные исполнители, которые могут делать результат, для меня здесь очевидно, что обе команды смогут отличиться, и нас ждёт результативный, а самое главное атакующий футбол! ЛАЙК, ПОДПИСКА - это мотивирует давать проходные прогнозы!
16
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Real Sports Insider69.1% WR-0.26% ROI
1.57Сборная Бразилии по футболу фора (-1.5)
Бразилия — Венесуэла| Отборочный турнир на Чемпионат мира 2022 - Южная Америка
Бразилия — Венесуэла| Отборочный турнир на Чемпионат мира 2022 - Южная Америка
Бразилия отлично начала групповой этап, разгромив Боливию и Перу. Хоть в этой встрече сборная не сможет рассчитывать на Неймара, но в первом матче бразильцы забили 5 мячей и без его участия.

У Венесуэлы старт турнира совсем не задался - два поражения, ни одного забитого мяча. Хотя соперники были не самыми сложными.

"Пентакампеоны" даже без Неймара являются очень сильной сборной, тем более у себя дома. Так что здесь не стоит ожидать от Венесуэлы сенсации.
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