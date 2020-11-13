Евро-2020: Франция, Англия и Бельгия – фавориты турнира, Россия только 12-я. Обновленные коэффициенты

В стыковых матчах к отбору на Евро-2020 определились все участники группового этапа.

Группа А : Турция, Италия, Уэльс, Швейцария

: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария Группа В : Дания, Финляндия, Бельгия, Россия

: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия Группа С : Голландия, Украина, Австрия, Северная Македония

: Голландия, Украина, Австрия, Северная Македония Группа D : Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия

: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия Группа Е : Испания, Швеция, Польша, Словакия

: Испания, Швеция, Польша, Словакия Группа F: Венгрия, Португалия, Франция, Германия

Букмекеры не поменяли шансы главных фаворитов:

Шансы победы сборной России на турнире по мнению Parimatch – 101.00 (0,99%).

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Ранее сообщалось о том, что все матчи турнира могут пройти в России.

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