Евро-2020: Франция, Англия и Бельгия – фавориты турнира, Россия только 12-я. Обновленные коэффициенты

В стыковых матчах к отбору на Евро-2020 определились все участники группового этапа.
- Группа А: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария
- Группа В: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия
- Группа С: Голландия, Украина, Австрия, Северная Македония
- Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия
- Группа Е: Испания, Швеция, Польша, Словакия
- Группа F: Венгрия, Португалия, Франция, Германия
Букмекеры не поменяли шансы главных фаворитов:
- Бельгия – 6.50 (15,38%)
- Франция – 6.50 (15,38%)
- Англия – 6.50 (15,38%)
- Германия – 7.50 (13,33%)
- Нидерланды – 7.50 (13,33%)
- Испания – 8.00 (12,50%)
- Италия – 13.00 (7,69%)
- Португалия – 15.00 (6,67%)
- Хорватия – 33.00 (3,03%)
- Дания – 67.00 (1,49%)
Шансы победы сборной России на турнире по мнению Parimatch – 101.00 (0,99%).
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Ранее сообщалось о том, что все матчи турнира могут пройти в России.
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