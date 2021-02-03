Самые невероятные истории про азартные игры

Невероятные истории казино

Азартный мир – это не только игровые автоматы, бонусы за депозит и столы с рулеткой и блэкджеком. Это тысячи интересных историй, который случаются с людьми, связанными с азартными играми по всему миру. Некоторые их достойны того, чтобы поместить их в специальную книгу, но чаще всего такие истории удостаиваются лишь небольшой статьи в местной газете. Мы собрали для вас несколько невероятных случаев о людях, которые так или иначе были замешаны в казино.

Билли Уотерс и его азартный партнер

Билли Уолтерс – легенда в мире ставок на спорт. На протяжении 30 лет он был самым крупным букмекером в США принимая многомиллионные ставки. Билли мог изменить любую линию: поставив пару сотен тысяч долларов на одну команду он невольно заставлял букмекеров менять коэффициенты и параллельно делал миллионные ставки на нужный ему исход. Проигрывая одну ставку, он зарабатывал миллионы на другой. Офисы Уолтерса регулярно обыскивали правоохранительные органы, но доказательств мошенничества они никогда не находили – все было официально и легально.

Так бы продолжалось и дальше, если бы не один человек – Том Дэвис, работающий председателем одной из компаний Билли. Том был склонен к азартным играм и мог проиграть $150,000 в блэкджек за полчаса. Но при этом он владел инсайдерской информацией, которой заинтересовался Билли.

На протяжении шести лет Том давал Билли инсайдерскую информацию и получал деньги, которые тратил на азартные игры. А в то время пользуясь полученными данными, Билли заработал $40 млн.

Дэвиса задержали за торговлю информацией и спустя некоторое время он рассказал полиции о своей зависимости и многолетней дружбе с Уотерсом. Так, если дело дойдет до суда и Уотерса признают виновным, он получит от 8 до 10 лет, а многолетняя империя ставок на спорт станет историей.

Чья рука – того и джекпот

Будьте предельно осторожны, когда даете кому-то нажать кнопку игрового автомата за вас – это может привести к непредвиденным последствиям. Эта история случилась в Майями, в казино Seminole Hard Rock. Ян Флато сидел в зале для хайроллеров и играл в автоматы по $50 за вращение. Познакомившись с рядом сидящей девушкой по имени Марина Медведева, Ян попросил нажать ее нажать на кнопку – на удачу.

Нажатие и правда было удачным – автомат выдал джекпот в размере $100,000! Но удачным он оказался для Марины – т.к. она нажала на кнопку, выигрыш присуждался ей в полном объеме. Просмотрев видеозаписи, в кассе выдали Медведевой $50,000 наличными и $50,000 чеком, а в добавок она попросила обеспечить ей охрану, пока она уезжает из казино.

Ян ничего не мог с этим сделать – таковы правила казино, и его счастливая спутница утверждала, что игрок знал об этом правиле. США славятся своими судовыми процессами, но эта история так не завершилась – позже Флато заявил, что ни один адвокат не будет заниматься этим делом.

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Сколько можно съесть еды из Макдональдс?

Покерный мир знаменит не только многомиллионными выигрышами и легендарными игроками, но еще и самыми необычными пари, которые порой доходят до абсурда. Уважаемый игрок и член Зала славы покера Мэтт Сэвидж предложил всем желающим очередное пари – съесть еды из Макдональдс на $1,000 не считая напитков, и сделать это за 36 часов. Как ни странно, желающий нашелся быстро – Майк Нури, профессиональный игрок из Калифорнии.

Сумма пари составила порядка $200,000 с коэффициентом 5 к 1 на победу Майка, и определены несколько правил:

купить еду в США, так как многие рекомендовали лететь в Европу, где Макдональдс на порядок дороже;

напитки не входят в сумму закупки;

салатов можно купить не более, чем на $200;

пользоваться блендером запрещено.

План победы Нури состоял в том, чтобы купить ломтиков яблок на $500, но покерист купил их всего на $50 и размял их в яблочный соус. А уже на отметке в $100 съеденной еды пари было остановлено. Так, те, кто верил в победу Майка получили выплаты 5 к 1, но лишь от 10% общей ставки.

Заключение

Такие истории происходят регулярно, и только немногие из них предаются широкой огласке, ведь они интересны в основном тем, кто следит за индустрией азартного бизнеса. Но некоторые из них становятся чуть ли не национальным достоянием, несмотря на всю абсурдность ситуации, в которые попали герои этих историй.