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Букмекеры: «Сити» выиграет АПЛ в сезоне 2020/21, а «Ливерпуль» будет вторым

Букмекеры открыли линию на чемпиона АПЛ сезона 2020/21:

  • «Манчестер Сити» – 1.9. Букмекеры снова предрекают Гвардиоле успех после нелегкого сезона, в котором доминировали мерсисайдцы.
  • «Ливерпуль» – 2.8. Команда Клоппа впервые за 30 лет взяла чемпионский титул, оторвавшись от Гвардиолы аж на 18 очков. Накануне старта сезона клуб не делал приобретений, за исключением Цимикаса. 
  • «Манчестер Юнайтед» – 9. «Дьяволы» заняли 3-е место в АПЛ, вернувшись в зону ЛЧ, и дошли до полуфинала Лиги Европы. Но теперь команде придется играть на два фронта. Пока что «дьяволы» пытаются выудить Джейдона Санчо у «Боруссии».
  • «Челси» – 13.0. Клуб усилился к новому сезону Вернером и Зиешем, но букмекеры сомневаются в стабильности команды Лэмпарда. «Синие» начнут сезон в гостях у «Брайтона», а первый матч дома сыграют против «Ливерпуля».
  • «Арсенал» и «Тоттенхэм» – 51.0. В них букмекеры совсем не верят.
  • «Вулверхэмптон» – 101.0.
  • «Лестер» и «Лидс Юнайтед» – 151.0.
  • «Ньюкасл» – 501.0.
  • «Вест Бромвич» – 1001.0. Абсолютный андердог лиги. Клуб вернулся в АПЛ, заняв 2-е место в минувшем сезоне Чемпионшипа.

Также букмекеры открыли линию на команды, которые могут «вылететь». Самый высокий коэффициент на «Фулхэм» (1.9),  - традиционную команду-лифт. На «Лидс Юнайтед», который выиграл Чемпионшип и вернулся в Премьер-лигу спустя 16 лет, дают кэф 5.0, но есть также кэф 3.25 на то, что «Павлины» закончат сезон в верхней половине таблицы.

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Комментарии
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«Вест Бромвич» – ******* Абсолютный андердог лиги.
Также букмекеры открыли линию на команды, которые могут «вылететь». Самый высокий коэффициент на «Фулхэм» (1.1)
Так может абсолютный андердог Фулхэм?) На его вылет же 1.1 и это не самый высокий, а самый низкий)))
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Я за Сити.
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Ответ на комментарий Katrin Patton 
Что - то напутали, то что ВБ вылетит 2.15,то что Фулхэм 2.85)что такое 1.1 не понятно)
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Ответ на комментарий содва 
Вот и верь им потом после этого)))
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Liverpool FC - Champions!!! И не нужно лишних слов...
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Ответ на комментарий Katrin Patton 
Добрый день! 
Да, верно кэф не самый высокий) Спасибо, что заметили, поправили.
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Егор Титов46.2% WR-5.1% ROI
2.23Победит Интер
Севилья — Интер|Лига Европы УЕФА
Севилья — Интер|Лига Европы УЕФА
Известный эксперт Егор Титов предлагает поставить П2 в матче «Севилья» — «Интер». Вот его доводы:

«Севилья», выигравшая три раза подряд Лигу Европы, наверное, вечный рекорд установила. Переплюнуть это будет сложно в следующие 50 лет. Но сейчас все-таки фаворит «Интер». У «Севильи» уже нет Эмери.

«Интер» же обладает куда более мощным составом. А именно личности решают исходы таких матчей.

Эксперт предлагает поставить на победу «Интера», потому что это более звездная и в то же время более сыгранная команда.

Источник: РБ
2
Повторить за 2.28
Владислав Радимов39.8% WR-14.62% ROI
2.14Победит Бавария
ПСЖ — Бавария|Лига чемпионов УЕФА
ПСЖ — Бавария|Лига чемпионов УЕФА
Ожидаю большого количества голов и поставлю на тотал больше 3,5. Тут даже думать долго не надо. «Баварию» остановить просто невозможно. При этом она играет в такой футбол, что позволяет создавать моменты у своих ворот, поэтому Мбаппе, Неймар, Ди Мария точно смогут соорудить гол.

Конечно, это финал, но команды не станут действовать аккуратно с акцентом на оборону. Не могу представить, что «Бавария» так сыграет, да и, например, у ПСЖ есть много игроков, которых сложно заставить играть более надёжно. Как минимум четыре гола будет в этой игре, жду примерно такой же результативности, как в противостоянии «Баварии» и «Барселоны».

Также поставлю на гол Левандовски и ещё на чистую победу «Баварии». Левандовски забьёт свой гол, так как он находится в феноменальной форме. Если он забил «Лиону» в закрытом матче, то в открытом матче с ПСЖ он точно отличится.

Источник: Legalbet
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