Букмекеры: «Сити» выиграет АПЛ в сезоне 2020/21, а «Ливерпуль» будет вторым

Букмекеры открыли линию на чемпиона АПЛ сезона 2020/21:

« Манчестер Сити » – 1.9. Букмекеры снова предрекают Гвардиоле успех после нелегкого сезона, в котором доминировали мерсисайдцы.

» – 1.9. Букмекеры снова предрекают Гвардиоле успех после нелегкого сезона, в котором доминировали мерсисайдцы. « Ливерпуль » – 2.8. Команда Клоппа впервые за 30 лет взяла чемпионский титул, оторвавшись от Гвардиолы аж на 18 очков. Накануне старта сезона клуб не делал приобретений, за исключением Цимикаса.

» – 2.8. Команда Клоппа впервые за 30 лет взяла чемпионский титул, оторвавшись от Гвардиолы аж на 18 очков. Накануне старта сезона клуб не делал приобретений, за исключением Цимикаса. « Манчестер Юнайтед » – 9. «Дьяволы» заняли 3-е место в АПЛ, вернувшись в зону ЛЧ, и дошли до полуфинала Лиги Европы. Но теперь команде придется играть на два фронта. Пока что «дьяволы» пытаются выудить Джейдона Санчо у «Боруссии».

» – 9. «Дьяволы» заняли 3-е место в АПЛ, вернувшись в зону ЛЧ, и дошли до полуфинала Лиги Европы. Но теперь команде придется играть на два фронта. Пока что «дьяволы» пытаются выудить Джейдона Санчо у «Боруссии». « Челси » – 13.0. Клуб усилился к новому сезону Вернером и Зиешем, но букмекеры сомневаются в стабильности команды Лэмпарда. «Синие» начнут сезон в гостях у « Брайтона », а первый матч дома сыграют против « Ливерпуля ».

» – 13.0. Клуб усилился к новому сезону Вернером и Зиешем, но букмекеры сомневаются в стабильности команды Лэмпарда. «Синие» начнут сезон в гостях у « », а первый матч дома сыграют против « ». « Арсенал » и « Тоттенхэм » – 51.0. В них букмекеры совсем не верят.

» и « » – 51.0. В них букмекеры совсем не верят. « Вулверхэмптон » – 101.0.

» – 101.0. « Лестер » и « Лидс Юнайтед » – 151.0.

» и « » – 151.0. « Ньюкасл » – 501.0.

» – 501.0. «Вест Бромвич» – 1001.0. Абсолютный андердог лиги. Клуб вернулся в АПЛ, заняв 2-е место в минувшем сезоне Чемпионшипа.

Также букмекеры открыли линию на команды, которые могут «вылететь». Самый высокий коэффициент на «Фулхэм» (1.9), - традиционную команду-лифт. На «Лидс Юнайтед», который выиграл Чемпионшип и вернулся в Премьер-лигу спустя 16 лет, дают кэф 5.0, но есть также кэф 3.25 на то, что «Павлины» закончат сезон в верхней половине таблицы.



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