Букмекеры: «Сити» выиграет АПЛ в сезоне 2020/21, а «Ливерпуль» будет вторым

Букмекеры открыли линию на чемпиона АПЛ сезона 2020/21:
- «Манчестер Сити» – 1.75. Букмекеры снова предрекают Гвардиоле успех после нелегкого сезона, в котором доминировали мерсисайдцы.
- «Ливерпуль» – 3.05. Команда Клоппа впервые за 30 лет взяла чемпионский титул, оторвавшись от Гвардиолы аж на 18 очков. Накануне старта сезона клуб не делал приобретений, за исключением Цимикаса. Юрген Клопп продолжает мечтать о Тьяго, но для этого клубу придется продать Вейналдума, за которого «Барса» во главе с Рональдом Куманом не намерена платить больших денег. Вполне возможно, что оба игрока останутся в своих нынешних командах.
- «Челси» – 10.5. Лондонцы провели, пожалуй, одну из самых сильных трансферных кампаний в истории: команда усилилась такими футболистами, как Тимо Вернер, Хаким Зиеш, Кай Хаверц, Тьяго Сильва, Бен Чилуэлл и уже почти договорились о покупке нового вратаря из французского «Ренн»! Тем не менее букмекеры сомневаются в стабильности команды Лэмпарда на протяжении турнира. «Синие» начнут сезон в гостях у «Брайтона», а первый матч дома сыграют против «Ливерпуля».
- «Манчестер Юнайтед» – 15.5. «Дьяволы» заняли 3-е место в АПЛ, вернувшись в зону ЛЧ, и дошли до полуфинала Лиги Европы. Летом Сульшер получил себе Тони Ван де Бека из «Аякса», тем самым увеличив свои шансы на стабильное попадание в топ-4 команд чемпионата, но хочет большего – пока что «дьяволы» пытаются выудить Джейдона Санчо у «Боруссии».
- «Арсенал» и «Тоттенхэм» – 33.0 и 49.0. В них букмекеры совсем не верят.
- «Лидс Юнайтед» и «Лестер» – 150.0. и 155.0. Многие допускают, что «Лидс» во главе с Бьельсой сможет продемонстрировать качественный футбол и расстроить многие клубы из верхней части таблицы.
- «Вулверхэмптон» – 190.0.
- «Ньюкасл» – 480.0.
- «Вест Бромвич» – 970.0. Абсолютный андердог на победу в чемпионате. Клуб вернулся в АПЛ, заняв 2-е место в минувшем сезоне Чемпионшипа.
Также букмекеры открыли линию на команды, которые могут «вылететь». Самый низкий коэффициент на «Фулхэм» (1.85), – традиционную команду-лифт. На «Лидс Юнайтед», который выиграл Чемпионшип и вернулся в Премьер-лигу спустя 16 лет, дают кэф 4.35, но есть также кэф 3.25 на то, что «Павлины» закончат сезон в верхней половине таблицы.
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