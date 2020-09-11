Букмекеры: «Сити» выиграет АПЛ в сезоне 2020/21, а «Ливерпуль» будет вторым

Букмекеры открыли линию на чемпиона АПЛ сезона 2020/21:

«Манчестер Сити» – 1.75 . Букмекеры снова предрекают Гвардиоле успех после нелегкого сезона, в котором доминировали мерсисайдцы.

– . Букмекеры снова предрекают Гвардиоле успех после нелегкого сезона, в котором доминировали мерсисайдцы. «Ливерпуль» – 3.05 . Команда Клоппа впервые за 30 лет взяла чемпионский титул, оторвавшись от Гвардиолы аж на 18 очков. Накануне старта сезона клуб не делал приобретений, за исключением Цимикаса. Юрген Клопп продолжает мечтать о Тьяго, но для этого клубу придется продать Вейналдума, за которого «Барса» во главе с Рональдом Куманом не намерена платить больших денег. Вполне возможно, что оба игрока останутся в своих нынешних командах.

– . Команда Клоппа впервые за 30 лет взяла чемпионский титул, оторвавшись от Гвардиолы аж на 18 очков. Накануне старта сезона клуб не делал приобретений, за исключением Цимикаса. Юрген Клопп продолжает мечтать о Тьяго, но для этого клубу придется продать Вейналдума, за которого «Барса» во главе с Рональдом Куманом не намерена платить больших денег. Вполне возможно, что оба игрока останутся в своих нынешних командах. «Челси » – 10.5 . Лондонцы провели, пожалуй, одну из самых сильных трансферных кампаний в истории: команда усилилась такими футболистами, как Тимо Вернер, Хаким Зиеш, Кай Хаверц, Тьяго Сильва, Бен Чилуэлл и уже почти договорились о покупке нового вратаря из французского «Ренн»! Тем не менее букмекеры сомневаются в стабильности команды Лэмпарда на протяжении турнира. «Синие» начнут сезон в гостях у «Брайтона», а первый матч дома сыграют против «Ливерпуля».

– . Лондонцы провели, пожалуй, одну из самых сильных трансферных кампаний в истории: команда усилилась такими футболистами, как Тимо Вернер, Хаким Зиеш, Кай Хаверц, Тьяго Сильва, Бен Чилуэлл и уже почти договорились о покупке нового вратаря из французского «Ренн»! Тем не менее букмекеры сомневаются в стабильности команды Лэмпарда на протяжении турнира. «Синие» начнут сезон в гостях у «Брайтона», а первый матч дома сыграют против «Ливерпуля». « Манчестер Юнайтед » – 15.5 . «Дьяволы» заняли 3-е место в АПЛ, вернувшись в зону ЛЧ, и дошли до полуфинала Лиги Европы. Летом Сульшер получил себе Тони Ван де Бека из «Аякса», тем самым увеличив свои шансы на стабильное попадание в топ-4 команд чемпионата, но хочет большего – пока что «дьяволы» пытаются выудить Джейдона Санчо у «Боруссии».

– . «Дьяволы» заняли 3-е место в АПЛ, вернувшись в зону ЛЧ, и дошли до полуфинала Лиги Европы. Летом Сульшер получил себе Тони Ван де Бека из «Аякса», тем самым увеличив свои шансы на стабильное попадание в топ-4 команд чемпионата, но хочет большего – пока что «дьяволы» пытаются выудить Джейдона Санчо у «Боруссии». «Арсенал » и « Тоттенхэм » – 33.0 и 49.0 . В них букмекеры совсем не верят.

и – и . В них букмекеры совсем не верят. «Лидс Юнайтед » и « Лестер » – 150.0 . и 155.0 . Многие допускают, что «Лидс» во главе с Бьельсой сможет продемонстрировать качественный футбол и расстроить многие клубы из верхней части таблицы.

и – . и . Многие допускают, что «Лидс» во главе с Бьельсой сможет продемонстрировать качественный футбол и расстроить многие клубы из верхней части таблицы. « Вулверхэмптон » – 190.0 .

– . «Ньюкасл » – 480.0 .

– . «Вест Бромвич» – 970.0. Абсолютный андердог на победу в чемпионате. Клуб вернулся в АПЛ, заняв 2-е место в минувшем сезоне Чемпионшипа.

Также букмекеры открыли линию на команды, которые могут «вылететь». Самый низкий коэффициент на «Фулхэм» (1.85), – традиционную команду-лифт. На «Лидс Юнайтед», который выиграл Чемпионшип и вернулся в Премьер-лигу спустя 16 лет, дают кэф 4.35, но есть также кэф 3.25 на то, что «Павлины» закончат сезон в верхней половине таблицы.



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