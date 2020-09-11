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Букмекеры: «Сити» выиграет АПЛ в сезоне 2020/21, а «Ливерпуль» будет вторым

Букмекеры открыли линию на чемпиона АПЛ сезона 2020/21:

  • «Манчестер Сити»1.75. Букмекеры снова предрекают Гвардиоле успех после нелегкого сезона, в котором доминировали мерсисайдцы.
  • «Ливерпуль»3.05. Команда Клоппа впервые за 30 лет взяла чемпионский титул, оторвавшись от Гвардиолы аж на 18 очков. Накануне старта сезона клуб не делал приобретений, за исключением Цимикаса. Юрген Клопп продолжает мечтать о Тьяго, но для этого клубу придется продать Вейналдума, за которого «Барса» во главе с Рональдом Куманом не намерена платить больших денег. Вполне возможно, что оба игрока останутся в своих нынешних командах.
  • «Челси»10.5. Лондонцы провели, пожалуй, одну из самых сильных трансферных кампаний в истории: команда усилилась такими футболистами, как Тимо Вернер, Хаким Зиеш, Кай Хаверц, Тьяго Сильва, Бен Чилуэлл и уже почти договорились о покупке нового вратаря из французского «Ренн»! Тем не менее букмекеры сомневаются в стабильности команды Лэмпарда на протяжении турнира. «Синие» начнут сезон в гостях у «Брайтона», а первый матч дома сыграют против «Ливерпуля».
  • «Манчестер Юнайтед»15.5. «Дьяволы» заняли 3-е место в АПЛ, вернувшись в зону ЛЧ, и дошли до полуфинала Лиги Европы. Летом Сульшер получил себе Тони Ван де Бека из «Аякса», тем самым увеличив свои шансы на стабильное попадание в топ-4 команд чемпионата, но хочет большего – пока что «дьяволы» пытаются выудить Джейдона Санчо у «Боруссии».
  • «Арсенал» и «Тоттенхэм»33.0 и 49.0. В них букмекеры совсем не верят.
  • «Лидс Юнайтед» и «Лестер»150.0. и 155.0Многие допускают, что «Лидс» во главе с Бьельсой сможет продемонстрировать качественный футбол и расстроить многие клубы из верхней части таблицы.
  • «Вулверхэмптон»190.0.
  • «Ньюкасл» 480.0.
  • «Вест Бромвич»970.0. Абсолютный андердог на победу в чемпионате. Клуб вернулся в АПЛ, заняв 2-е место в минувшем сезоне Чемпионшипа.

Также букмекеры открыли линию на команды, которые могут «вылететь». Самый низкий коэффициент на «Фулхэм» (1.85),  – традиционную команду-лифт. На «Лидс Юнайтед», который выиграл Чемпионшип и вернулся в Премьер-лигу спустя 16 лет, дают кэф 4.35, но есть также кэф 3.25 на то, что «Павлины» закончат сезон в верхней половине таблицы.

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Комментарии
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Сначала новые 
«Вест Бромвич» – ******* Абсолютный андердог лиги.
Также букмекеры открыли линию на команды, которые могут «вылететь». Самый высокий коэффициент на «Фулхэм» (1.1)
Так может абсолютный андердог Фулхэм?) На его вылет же 1.1 и это не самый высокий, а самый низкий)))
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Я за Сити.
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Ответ на комментарий Katrin Patton 
Что - то напутали, то что ВБ вылетит 2.15,то что Фулхэм 2.85)что такое 1.1 не понятно)
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Ответ на комментарий содва 
Вот и верь им потом после этого)))
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Liverpool FC - Champions!!! И не нужно лишних слов...
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Ответ на комментарий Katrin Patton 
Добрый день! 
Да, верно кэф не самый высокий) Спасибо, что заметили, поправили.
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Ответ на комментарий Admin 
Серьезно? Циферку только поправили?) смысл неверный то никуда не делся) переписать бы! Может я не права, конечно, но. Вест Бромвич абсолютный андердог лиги, но почему тогда его нет в списке тех, кто претендует на вылет? Если он абсолютный андердог, то на его вылет должен быть самый, заметьте, НИЗКИЙ, коэффициент! Вы пишите: самый высокий коэффициент на Фулхэм 1.9. Это самый низкий. На тот же Лидс пишите кэф 5. Разве 5 не выше 1.9?)
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Ответ на комментарий Katrin Patton 
«Вест Бром» – андердог на победу в чемпионате, но при этом фаворит на вылет «Фулхэм». На вылет «Вест Брома» чуть больше двух коэффициент. Про самый низкий кэф на «Фулхэм» вы правы, поправили, спасибо!
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Арсенал и тоттенхэм а я верю
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WhiteEagle57.3% WR0.33% ROI
1.47Победит Эйбар или ничья
Эйбар — Сельта|Ла Лига
Эйбар — Сельта|Ла Лига
Гости не выигрывали в 29 из 31 последних выездных матчей.

По статистике в очных встречах команд часто играет ТМ 2.5.

По предсезону судить трудно, травмы есть у обеих команд, но они незначительны, все игроки легко заменяемы. Гости в предсезоне усилились, но насколько хорошо покажет время. При этом состав гостей будет экспериментальным, за счет вернувшихся из аренд и новичков, насколько они сыгрались в контрольных матчах трудно сказать. А вот у хозяев состав будет сыгранным.
0
Повторить за 1.46
Валерий Непомнящий51.7% WR-7.06% ROI
1.83Обе команды забьют - Да
ЦСКА — Спартак|РПЛ
ЦСКА — Спартак|РПЛ
Понятно, что сейчас «Спартак» в порядке. Он лидирует в чемпионате, уверен в себе. Даже по интервью игроков чувствуется, что у них есть заряд побеждать в каждой игре. Этот психологический момент очень важен.

Сейчас почему-то принято считать, что «Спартак» изначально планирует играть чуть ли не вторым номером, отдавая территорию сопернику, а потом выходя в контратаку. Мне кажется, это не совсем верно, так как «Спартак» всегда играет в атаку, и нападение является его сильнейшей линией. Также нельзя ничего плохого сказать и об обороне команды Тедеско: пара защитников Жиго–Джикия сейчас, по-моему, лучшая в чемпионате. В любом случае козырь «Спартака» - это его атака, и я полагаю, что он будет стараться заставить армейцев действовать на своей половине поля.

В этой игре должен принять участие Александр Кокорин, но не факт, что он станет серьёзным усилением в этой игре, так как всё зависит от его нынешней формы. У него давным-давно нет игрового тонуса, этот матч может стать первым за последнее время, и у него будет переизбыток эмоций, адреналин будет зашкаливать. Возможно, всё это ему поможет, а может, и нет. Не думаю, что он выйдет на замену по ходу матча. Я бы, наверное, в такой ситуации выпустил игрока с первых минут, потому что есть шанс его поменять, если он вдруг не попадёт в игру. Если Кокорин функционально готов, то он попадёт в стартовый состав.

ЦСКА сейчас переживает какие-то проблемы, связанные с игрой в обороне, тем более, скорее всего, за армейцев не сыграет Дивеев. У ЦСКА хорошая позиционная атака, и после недавних трансферов она должна стать ещё лучше. Армейцы умеют контролировать мяч перед штрафной соперника. Нужно дать время новым игрокам, чтобы они вошли в новую для них конструкцию, чтобы они друг к другу притёрлись, а для этого понадобятся 2-3 игры.

Против «Спартака», я думаю, что как минимум один раз ЦСКА сможет забить, но всё равно я немного склоняюсь в пользу «Спартака», у него больше шансов. А поставлю я на то, что обе команды смогут забить в этой игре. Если говорить об исходе матча, то здесь всё очень непредсказуемо.

Источник: LegalBet
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