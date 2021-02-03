Салах забивает сверх нормы, а в топ-3 по xG на 90 минут идет парень из «Брайтона». Разбор бомбардиров АПЛ по ожидаемым голам

Помимо битвы клубов, всегда существует индивидуальная гонка. И если за первое место в АПЛ сейчас рубятся привычные «Сити», «Ливерпуль», «МЮ», то на золотую бутсу список претендентов куда выше. Мы проанализировали xG самых топовых бомбардиров и нашли сочные коэффициенты на недооцененные события.

Кто больше забьет?

Кто сделает больше ассистов?

Кто пока что недобирает голы, и к каким игрокам нужно присмотреться?

Мы разобрали бомбардирскую гонку АПЛ: аналитика по xG, оценка реальных результатов и коэффициенты на игроков – все в одном месте.

Топ-10 бомбардиров АПЛ (на данный момент)

Мохаммед Салах – 15 голов Сон Хын Мин – 12 голов Харри Кейн – 12 голов Джейми Варди – 11 голов Бруну Фернандеш – 11 голов Доминик Кэлверт-Льюин – 11 голов Патрик Бэмфорд – 11 голов Каллум Уилсон – 10 голов Уилфрид Заа – 9 голов Олли Уоткинс – 8 голов

У букмекеров фаворитом на «Золотую бутсу» в АПЛ является Мохаммед Салах. Итоговый успех египетского нападающего оценивается коэффициентом 1.9. Следом за ним с кэфом 7.75 идут Джейми Варди и Харри Кейн. На победу Сон Хын Мина можно поставить за 9.0.

Уоткинс второй по ожидаемым голам, но вероятность взять «Золотую бутсу» всего 2.86%

Даже из полумоментов Мохаммед Салах может создавать голы. Согласно модели xG, Салах должен был забить как минимум на 4 мяча меньше. С результатом 10.61 Мохаммед занимает седьмое место в лиге по ожидаемым голам. Кэфы на голы Салаха могут неоправданно занижать – например, на гол Мохаммеда в следующей игре с «Брайтоном» дают 1.53. Для капперов есть смысл присмотреться к ТМ Салаха.

Или возьмем Сона – он забил почти на 5 голов меньше. 12 мячей при ожидаемых 7.43. Так что ставить на голы этого парня тоже рискованная история. Тем более, что у «Тоттенхэма» сейчас не лучшие времена.

На удивление, на втором месте в АПЛ по ожидаемым голам идет Олли Уоткинс, форвард «Астон Виллы». Его реальный результат – 8 голов, ожидаемый – 11.39. Поставить на то, что Уоткинс станет лучшим бомбардиром АПЛ можно с коэффициентом 35.0. Если не хотите брать глобально, можно сделать ставку на гол Уоткинса в следующем матче против «Вест Хэма» за 2.71.

Кейн – главный претендент на лучшего ассистента. По ожидаемым пасам он на 5 месте

Обычно на результативные передачи обращают гораздо меньше внимания, чем на голы, но и в гонке лучших ассистентов интриги хватает. Прямо сейчас ее, вопреки всем законам футбола, возглавляет Харри Кейн. Форвард отдал 11 передач, 9 из которых были на Сон Хын Мина. Между реальным количеством ассистов и ожидаемым пропасть – 11 против 5.41. Кейн должен был сделать почти на 6 ассистов меньше (спасибо Сону и его сумасшедшим голам). По ожидаемым передачам он занимает лишь 5 место в АПЛ.

Следом за Кейном с 10 передачами идет Кевин де Брюйне. 9 ассистов у Джека Грилиша. Коэффициенты на победу в гонке ассистентов выглядят следующим образом:

Харри Кейн – 2.5 ;

; Кевин де Брюйне – 2.5 ;

; Джек Грилиш – 5.0

Отметим, что в последний раз Кейн результативную передачу отдавал месяц назад. Де Брюйне за аналогичный период успел сделать 3 ассиста.

Варди – главный по xG. Форвард «Лестера» не добрал 2 гола

В прошлом сезоне Джейми Варди c 23 голами стал лучшим бомбардиром АПЛ. Футболист выиграл «Золотую бутсу» впервые в карьере в возрасте 33 лет!

В текущей гонке он забил 11, и до лидера его отделяют 4 мяча. Тем не менее по ожидаемым голам с результатом 12,79 Варди идет на первом месте в АПЛ. И это при том, что форвард сыграл почти на 200 минут меньше Салаха и Кейна.

Сейчас победу Варди в гонке бомбардиров букмекеры оценивают кэфом 7.75, однако в ближайшие несколько недель «Лестер» на форварда рассчитывать не сможет. Джейми перенес операцию на пахе, и уже пропустил 2 встречи. Предположительно, Варди не сыграет еще в 2-3 матчах.

Нил Мопе в топ-3 по голам за 90 минут – валуй?

Безусловно, не все игроки находятся в равных условиях. Кто-то выходит с замены, кого-то могут поменять на 60 минуте, а кто-то пропускает матчи из-за травм. Мы собрали тройку лучших по среднему количеству ожидаемых голов за 90 минут. Единственное условие – игрок должен провести за сезон минимум 1000 минут.

Джейми Варди – 0.78 Нил Мопе – 0.66 Доминик Кэлверт-Льюин – 0.61

Из списка резко выделяется форвард «Брайтона» Нил Мопе, клуб которого борется за то, чтобы остаться в лиге по итогам сезона. Несмотря на проблемы команды в чемпионате, Нил свое игровое время использует эффективно.

Французский форвард отстает от Салаха на 6 мячей. Поставить на гол Мопе в следующем матче против «Ливерпуля» можно за коэффициент 3.70.

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