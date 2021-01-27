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Вылет из Кубка Англии и 8-е место в АПЛ – Артету уволят? Аллегри – фаворит на место главного тренера «Арсенала»​

23 января «Арсенал» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Саутгемптону» со счетом (0:1). В АПЛ команда Артеты идет на 8-м месте в четырех очках от зоны еврокубков, однако у «Челси», «Астон Виллы» и «Саутгемптона» есть матчи в запасе – каждой команде нужно набрать хотя бы одно очко, чтобы «Арсенал» спустился на 11-е место.

Несмотря на заявления руководства клуба о доверии Артете и планах на долгосрочный проект, в СМИ продолжают обсуждать его увольнение. Men in Blazers спросили у бывшего тренера «Арсенала» Арсена Венгера о возможном возвращении в клуб. Вот, что он ответил:

«Я ничего не хочу. Если я нужен, я помогу им. Но я не жду этого, нет», – сказал Венгер.

Кто еще может возглавить «Арсенал»?

Букмекеры открыли линию на то, кто окажется следующим тренером лондонской команды. Аналитики считают фаворитом экс-тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который находится без работы практически 2 года.

  1. Массимилиано Аллегри – 3.6
  2. Брендан Роджерс –  4.0
  3. Рафаэль Бенитез – 11.0
  4. Патрик Виейра – 11.0
  5. Диего Симеоне – 11.0

Источник обложки: https://www.eurosport.ru/footb...

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