3 мая в 16:30 (МСК) тульский «Арсенал» дома сыграет со «Спартаком». Встреча состоится в рамках 28-тура РПЛ. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Арсенал» Тула: форма, ставки и прогноз

«Арсенал» вообще не играет ничьи. После зимнего перерыва команда Парфенова провела 10 матчей, в которых одержала 4 победы и потерпела 6 поражений. Причем сумели за этот период туляки обыграть и «Зенит», и ЦСКА, и «Краснодар».

«Арсенал» все еще ведет борьбу за право сыграть в стыках, и пока туляки впереди своих конкурентов. Даже если команда проиграет сегодня, она останется на 13 месте в РПЛ и будет опережать «Ротор» и «Уфу» на 2 очка.

Точно тулякам сегодня не помогут Бурлак, Панченко, Григалава и Хлусевич. Узнать предварительный состав «Арсенала» вы можете здесь.

Ставку на победу «Арсенала» готовы сделать только 6% наших пользователей. Евгений Ловчев на подобные риски идти не готов, но гол туляков он допускает.

Если вы хотите отталкиваться от «Арсенала», то, в целом, неплохой вариант с 1Х есть. В БК Pin-Up.ru за него 1.83 дают.

«Спартак»: форма, ставки и прогноз

«Спартак» смог в прошлом туре прервать серию из 2-х поражений подряд. В главном московском дерби был обыгран ЦСКА (1:0). Да, «красно-белые» большую часть матча провели в большинстве, но игровое преимущество у них было и до удаления Ахметова.

Победа над «Арсеналом» выведет «Спартак» на чистое второе место. Любой другой результат позволит остаться на третьем. После матча с «Арсеналом» команда Тедеско сыграет еще два тура.

В игре с «Арсеналом» «красно-белым» не помогут Айртон, Максименко и Маслов. Узнать предварительный состав «Спартака» вы можете здесь.

В победу «Спартака» верит 45% наших капперов. Tony_Stark объяснил, почему москвичи наберут сегодня 3 очка:

Довольно редко увидишь такие коэффициенты в матчах «Спартака» против команд из нижней части турнирной таблицы. 2.0 нам дают в Pin-Up.ru на победу «красно-белых» сегодня. Отличный вариант, если вы хотите играть именно от команды Тедеско.

«Арсенал» Тула – «Спартак»: счет в последних матчах

Ставка «Обе забьют – нет» проходила в трех последних матчах команд в чемпионате. Сегодня на такой вариант в Pin-Up.ru можно поставить за 1.97.

«Арсенал Тула» – «Спартак»: статистика личных встреч

Как правило, довольно результативно играют между собой команды. Из последних 5 очных встреч только одна не закончилась «верхом». Сегодня ТБ (2,5) на матч «Арсенал Тула» – «Спартак» в Pin-Up.ru оценивается коэффициентом 2.13.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Арсенал Тула» – «Спартак» покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция также будет доступна на официальном сайте канала. Из букмекеров игру будет транслировать «Винлайн». Чтобы посмотреть матч в «Винлайне», нужно иметь верифицированный аккаунт в данной БК.



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