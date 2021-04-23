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23 апреля в 22:00 (МСК) «Арсенал» дома сыграет с «Эвертоном». Встреча состоится в рамках 33-тура АПЛ. БК BetBoom дает следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти здесь.

«Арсенал»: форма, ставки и прогноз

Статистика «Арсенал» в АПЛ за последние 6 матчей:

2 победы;

3 ничьи;

Одно поражение от «Ливерпуля».

«Арсенал» все еще вне зоны еврокубков. До нее остается 9 очков при 6 оставшихся играх. Любая потеря очков для «Арсенала» сейчас – потеря шансов в следующем году выступать на европейской арене. Спасет только победа в Лиге Европы.

В предстоящем поединке из-за проблем со здоровьем «Арсеналу» не смогут помочь: Луис, Ляказетт, Обамеянг, Тирни. Узнать предварительный состав «Арсенала» вы можете здесь.

Самая популярная ставка среди наших пользователей – это победа «Арсенала». 31% ставок пришлись именно на этот вариант. Однако, каппер из топ-15 нашего сайта, 105×68 , в своем прогнозе допускает и ничью в этом матче.

На победу хозяев в БК BetBoom дают кэф 2.12. Учитывая как играет последние игры «Арсенал» можно подстраховаться и взять на них с нулевой форой за 1.52.

«Эвертон»: форма, ставки и прогноз

«Эвертон» уже 5 матчей не побеждает в АПЛ: 3 ничьи и 2 поражения. Они могли вплотную подобраться к зоне ЛЧ, но из-за неудачных результатов отрыв сейчас – 6 очков.

Гбамен и Дукуре не сыграют против «Арсенала» из-за травм. Узнать предварительный состав «Эвертона» вы можете здесь.

На победу«Эвертона» никто из наших капперов еще не ставил, только 9% поставили на то, что не они проиграют в матче. Один из них Тихон:

Победу «Эвертона» BetBoom оценивает «жирным» коэффициентом 3.77. Учитывая такие котировки, можно подстраховаться и взять Х2 за 1.76.

«Арсенал» – «Эвертон»: счет в последних матчах

«Арсенал» в последних 5-ти матчах проиграл только «Ливерпулю». «Эвертон» в пяти ни разу не выигрывал. ТМ (3,5) заходило в 8-ми из 10 игр. BetBoom предлагает кэф 1.35 на то, что в матче «Арсенал» – «Эвертон» не будет больше трех голов.



«Арсенал» – «Эвертон»: статистика личных встреч

В четырех последних очных встречах:

Две победы «Эвертона»;

Одна победа «Арсенала»;

Одна ничья.

Хороший кэф в BetBoom дают на Ф2 (1) – 1.40.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Арсенал» – «Эвертон» покажут на сервисе «Окко Спорт». Цена месячной подписки на пакет «Футбол. Месяц» составляет 549 рублей. Но кто не пользовался акцией 7 дней просмотра футбола за 1 рубль, может ее подключить.

Автор прогноза: Денис Антипов.