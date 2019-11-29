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Кто станет следующим тренером «Арсенала»? Букмекеры оценили все возможные варианты – Почеттино и Аллегри даже не в топ-3

После увольнения Унаи Эмери с поста главного тренера «Арсенала», руководство клуба назначило Фредерика Юнгберга временно исполняющим обязанности. 

«Идут поиски нового главного тренера, когда они завершатся, мы выпустим заявление», – сообщается на официальном сайте клуба.

Букмекеры уже назвали фаворита, кто может стать следующим постоянным тренером лондонского клуба:

  • Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон») – 1.81;
  • Фредерик Юнберг (и.о. главного тренера «Арсенала») – 5.75;
  • Микель Артета (тренерский штаб «Ман Сити») – 7.00;
  • Маурисио Почеттино (свободный агент) – 8.60;
  • Массимильяно Аллегри (свободный агент) – 9.90.

Напомним, что «Арсенал» во всех турнирах не побеждает семь матчей подряд – это антирекорд команды за 27 лет. После 13-го тура Английской Премьер-лиги команда идет на восьмом месте, набрав 18 очков.

Кто станет следующим тренером «Арсенала» и почему? Пишите свои варианты в комментариях

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