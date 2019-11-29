После увольнения Унаи Эмери с поста главного тренера «Арсенала», руководство клуба назначило Фредерика Юнгберга временно исполняющим обязанности.

«Идут поиски нового главного тренера, когда они завершатся, мы выпустим заявление», – сообщается на официальном сайте клуба.



Букмекеры уже назвали фаворита, кто может стать следующим постоянным тренером лондонского клуба:

Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон») – 1.81 ;

; Фредерик Юнберг (и.о. главного тренера «Арсенала») – 5.75 ;

; Микель Артета (тренерский штаб «Ман Сити») – 7.00 ;

; Маурисио Почеттино (свободный агент) – 8.60 ;

; Массимильяно Аллегри (свободный агент) – 9.90.

Напомним, что «Арсенал» во всех турнирах не побеждает семь матчей подряд – это антирекорд команды за 27 лет. После 13-го тура Английской Премьер-лиги команда идет на восьмом месте, набрав 18 очков.

Кто станет следующим тренером «Арсенала» и почему? Пишите свои варианты в комментариях

Читайте также:

«Золотой мяч-2019»: кэф на победу Месси обвалился почти в два раза после приезда France Football в Барселону

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду? «ПСЖ», «МЮ» или клуб МЛС – эксперты оценили все возможные варианты

На Betting Insider появились не только футбольные прогнозы!

(Прогнозы на хоккей, Прогнозы на баскетбол, Прогнозы на теннис)