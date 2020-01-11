«Локомотив» интересуется нападающим сборной Японии Такумой Асано

«Локомотив» заинтересовался 25-летним нападающим «Партизана» и сборной Японии – Такумой Асано. Об этом Betting Insider стало известно из надежного источника в руководстве клуба. В трансфере футболиста заинтересован Юрий Семин, который вынес кандидатуру Асано на рассмотрение на трансферном комитете.

При этом, по информации источника Betting Insider, трансферный бюджет «Локомотива» на текущий сезон РПЛ уже израсходован.

Асано начал карьеру в чемпионате Японии в 2013 году, проведя в клубе «Санфречче Хиросима» три сезона (60 матчей, 13 мячей, 2 голевые передачи). В сезоне 2016/17 нападающий перешел в «Арсенал», сумма сделки составила 4 млн евро.

Лондонский клуб отдал Асано в аренду в «Штутгарт», где японец провел два сезона, забив 5 мячей и отдав 4 голевые передачи за 41 матч.



Вернувшись в «Арсенал», Асано перешел на правах аренды в «Ганновер» на один сезон, после чего в августе 2019 года «Партизан» приобрел футболиста у «Арсенала» за 1 млн евро. В сезоне 19/20 Асано провел в чемпионате Сербии 15 матчей, забив 3 мяча.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,7 млн евро.

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