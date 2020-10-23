Коэффициент на чемпионство «Астон Виллы» в АПЛ рухнул почти в 18 раз (Букмекеры)

В конце сентября букмекеры оценивали шансы «Астон Виллы» на победу в АПЛ с коэффициентом 1000, а сейчас этот показатель снизился до 56.

«Астон Вилла» – единственная команда в чемпионате Англии, набравшая максимальное количество очков:

4 победы в 4 матчах – итоговое второе место в турнирной таблице. «Астон Вилла» отстает от «Эвертона» на одно очко, при этом у подопечных Дина Смита одна игра в запасе. Все из-за того, что матч первого тура «Манчестер Сити» – «Астон Вилла» был перенесен из-за участия «Сити» в еврокубках.

В рамках 6 тура АПЛ состоится матч «Астон Вилла» – «Лидс». На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2.07, на гостей – 3.28.

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