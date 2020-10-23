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Коэффициент на чемпионство «Астон Виллы» в АПЛ рухнул почти в 18 раз (Букмекеры)

В конце сентября букмекеры оценивали шансы «Астон Виллы» на победу в АПЛ с коэффициентом 1000, а сейчас этот показатель снизился до 56.

«Астон Вилла» – единственная команда в чемпионате Англии, набравшая максимальное количество очков:

  • «Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед» (1:0)
  • «Фулхэм» – «Астон Вилла» (0:3)
  • «Астон Вилла» – «Ливерпуль» (7:2)
  • «Лестер» – «Астон Вилла» (0:1)

4 победы в 4 матчах – итоговое второе место в турнирной таблице. «Астон Вилла» отстает от «Эвертона» на одно очко, при этом у подопечных Дина Смита одна игра в запасе. Все из-за того, что матч первого тура «Манчестер Сити» – «Астон Вилла» был перенесен из-за участия «Сити» в еврокубках

В рамках 6 тура АПЛ состоится матч «Астон Вилла» – «Лидс». На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2.07, на гостей – 3.28.

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Треть болельщиков АПЛ не покупают форму из-за лого букмекеров. «Астон Вилла» и «Эвертон» отказались от беттинг-парнеров – продажи увеличились на 50-60%

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В свой чемпионский сезон, ещё до старта чемпионата, на победу Лестера в АПЛ давали кф 5000
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Ливерпуль после неуверенной победы над Аяксом, где скорее заслужили лишь ничью, попытается догнать Эвертон и обеспечить отрыв от неудачно стартовавших Манчестеров. Шеффилд в этом сезоне куда слабей прошлого, сегодня похоже все научились против него играть. В чемпионате у него 4 поражения и 1 ничья. Тем не менее больше 2 они не пропускали.

Думаю Ливерпуль на классе забьет 1-2 мяча и спокойно доиграетесь, с мыслями о скором матче ЛЧ. В старте ожидаются Мане, Салах и Фирминьо. Ну думаю 2 из 3 точно будут в старте, так что проблем в атаке не будет.
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