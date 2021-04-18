Сможет ли «Аталанта» Миранчука обыграть «Ювентус»? Прогноз на матч 31 тура Серии А

Сегодня «Аталанта» на своем поле примет «Ювентус». Встреча состоится в рамках 31 тура Серии А. Время начала матча – 16:00 (МСК). Pin-Up.ru оценивает победу «Аталанты» коэффициентом 2.41, победу «Ювентуса» – 3.06, ничью – 3.56. Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на здесь.

«Аталанта»: форма, ставки и прогноз

«Аталанта» идет на четвертой строчке в Серии А. В 30 играх набрано 61 очко. За эти 30 игр был забит 71 мяч в ворота соперников – это лучший показатель в чемпионате. Пропущено – 38 голов. Поражение может отодвинуть команду из зоны Лиги Чемпионов на пятое место, если «Наполи» выиграет в 31 туре. А победа гарантирует поднятие на третью строчку и обход «Ювентуса» в таблице.

Команда Гасперини выдает серию из четырех побед подряд в Серии А. В последнем матче чемпионата была обыграна в гостях «Фиорентина» (3:2).

В предстоящем поединке «Аталанте» не сможет помочь:

Ромеро, из-за перебора желтых карточек;

Хатебур, который травмирован.

Ознакомиться с предварительными составами команд вы можете здесь.

В победу «Аталанты» верят всего 7% наших пользователей.

«Ювентус»: форма, ставки и прогноз

«Ювентус» идет на третьем месте в Чемпионате Италии с 62 очками. Забили в 30 играх 61 гол, пропустили 27. По пропущенным голам – лучший показатель в Серии А наряду с «Интером». У «Ювентуса» на одно очко больше, чем у «Милана» и на одно меньше, чем у «Аталанты». В случае победы или ничьи, команда туринцев сохранит третью строчку.

У команды Пирло две победы кряду. В последней встрече Серии А одержана победа над «Дженоа» (3:1).

Не примут участие в игре:

Лучший бомбардир Серии А – Роналду, из-за мышечной травмы;

Бернардески, у которого был выявлен коронавирус.

Посмотреть на предварительные составы команд вы можете здесь.

На победу «Ювентуса» сделали прогноз 25% наших пользователей. Один из капперов нашего сайта Виталий Шевченко10 считает, что команда Пирло попытается всеми силами забрать три очка:





«Аталанта» – «Ювентус»: счет в последних матчах

Если говорить о событии ТБ (2,5), то эта ставка заходила в трех из четырех последних матчей «Аталанты» и «Ювентуса». Такой исход на игру БК Pin-Up.ru оценивает коэффициентом 1.66.

Каппер нашего сайта denis.92 в ожидании интереснейшего матча с обилием голов:





«Аталанта» – «Ювентус»: статистика личных встреч

В четырех из пяти последних очных игр обе команды забивали. Ставку на «Обе забьют» в БКPin-Up.ru можно сделать за коэффициент 1.54.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Аталанта» – «Ювентус» можно посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 2», если у вас есть подписка на пакет СПОРТ. Если нет, то можете приобрести доступ к просмотру матча. Вся информация имеется на сайте.

Автор прогноза: Денис Антипов

