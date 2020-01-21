Mundo Deportivo сообщает о возможном трансфере Обамеянга в «Барсу». Коэффициент на его переход упал в 3 раза

По информации Mundo Deportivo форвард лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в Ла Лиге. Букмекеры отреагировали на сообщение и снизили коэффициент на переход игрока в «Барселону»:

Его переход в каталонский клуб оценивается коэффициентом 6.0 (до инсайда – 17.0).

Напомним, что у «Барселоны» получил травму главный нападающий Луис Суарес. По прогнозам врачей он может пропустить около четырех месяцев. Как предполагают испанские СМИ, руководство клуба видит в Обамеянге замену уругвайцу – именно с этим связывают возможный трансфер.

В сезоне-2019/20 Пьер-Эмерик Обамеянг сыграл в 22 матчах АПЛ, в которых забил 15 голов и сделал 2 ассиста.





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