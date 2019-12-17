«Краснодар» ведет переговоры о трансфере вингера «Осасуны» Эсекьеля Авилы

«Краснодар» ведет переговоры с аргентинским вингером «Осасуны» Эсекьелем Авилой, сообщает источник Betting Insider, близкий к клубу.



Посредником между «Краснодаром» и игроком является известный агент Теймураз Лепсая. Один из его клиентов – бывший футболист краснодарской команды Торнике Окриашвили.

Судя по Instagram агента, на днях он был в Испании. В разговоре с корреспондентом Betting Insider Теймураз не подтвердил, но и не опроверг свое участие в переговорах.



25-летний Авила летом этого года за 2,7 млн евро перешел из клуба испанской Сегунды «Уэски» в «Осасуну» и успел провести 16 матчей в Ла Лиге, забив 6 голов.

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