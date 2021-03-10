Призер январского конкурса капперов поставил фрибет 15000 рублей на экспресс с кэфом 3.0. Зашла ли ставка?

Наш пользователь Бабкины СемАчки, который занял второе место в январском конкурсе капперов – получил от Parimatch фрибет в 15 000 рублей на экспресс. Как он распорядился фрибетом? Давайте взглянем на ставочный купон.





У каппера уже зашли 3 ставки из 4, последняя игра должна была состояться между «Ливерпулем» и «Челси», где команда Клоппа должна была не проиграть. С одной стороны, «Ливерпуль» с 2014 года не проигрывал «Челси» у себя дома, но с другой – хозяева проиграли 4 последних домашних матча в АПЛ, забив при этом всего один гол.



Чем все закончилось?

«Челси» открыл счет уже в первом тайме, но позже гол Тимо Вернера был отменен из-за офсайда. Тем не менее, Маунт все-таки вывел хозяев вперед на 42 минуте. С тех пор «Ливерпуль» нанес всего один удар в створ ворот Менди. Экспресс не зашел.

Напомним, что экспресс победителя январского конкурса тоже не сыграл. К слову, коэффициент в его ставке был почти в 2 раза выше, а развязка получилась более болезненной.

А у вас получалось отыгрывать фрибеты? Делитесь своими историями в комментариях!