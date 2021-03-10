Betting Insider

Призер январского конкурса капперов поставил фрибет 15000 рублей на экспресс с кэфом 3.0. Зашла ли ставка?

автор Юрий Еремичев

Наш пользователь Бабкины СемАчки, который занял второе место в январском конкурсе капперов – получил от Parimatch фрибет в 15 000 рублей на экспресс. Как он распорядился фрибетом? Давайте взглянем на ставочный купон.


У каппера уже зашли 3 ставки из 4, последняя игра должна была состояться между «Ливерпулем» и «Челси», где команда Клоппа должна была не проиграть. С одной стороны, «Ливерпуль» с 2014 года не проигрывал «Челси» у себя дома, но с другой – хозяева проиграли 4 последних домашних матча в АПЛ, забив при этом всего один гол.

Чем все закончилось?

«Челси» открыл счет уже в первом тайме, но позже гол Тимо Вернера был отменен из-за офсайда. Тем не менее, Маунт все-таки вывел хозяев вперед на 42 минуте. С тех пор «Ливерпуль» нанес всего один удар в створ ворот Менди. Экспресс не зашел.

Напомним, что экспресс победителя январского конкурса тоже не сыграл. К слову, коэффициент в его ставке был почти в 2 раза выше, а развязка получилась более болезненной.

А у вас получалось отыгрывать фрибеты? Делитесь своими историями в комментариях!

Комментарии
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StavkaIgra
58.3% WR-4.3% ROI
Да..Ливерпуль много делов творит в последнее время и не очень хороших, конечно
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«Манчестер Юнайтед» и «Милан» не раз сталкивались друг против друга в Лиге чемпионов УЕФА, но ныне они переживают не лучшие времена и вынуждены перекраивать свои составы. Командам ныне предстоит схватка в рамках Лиги Европы. Известный своим сокрушительным контратакующим стилем, «Юнайтед», вне всякого сомнения, с радостью подпустил бы итальянцев поближе к себе.

Однако итальянцы достаточно умны, так что я не думаю, что игра будет идти по плану «Юнайтед». С учетом этих факторов я предсказываю равный матч. В этом сезоне в еврокубках «МЮ» дома играл хорошо, так что немного терпения – и они получат свой обещанный приз.

Прогноз: Манчестер Юнайтед 1:0 Милан

Источник: BetVictor
13
Повторить за 6.65
Алексей Андронов 45.2% WR-6.37% ROI
1.92Обе команды забьют - Да
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Динамо Киев — Вильярреал| Лига Европы УЕФА
Комментатор Алексей Андронов дал свой прогноз на матч Лиги Европы «Динамо Киев» — «Вильярреал». Он считает, что команды обменяются забитыми мячами.

«Для многих был неожиданностью выход «Динамо» в 1/8 финала. После домашней ничьей с «Брюгге» они провели очень тяжелый поединок на выезде, где в самой концовке сумели забить гол, который и стал победным и позволил выйти в следующий раунд.

Сейчас в чемпионате Украины у «Динамо» 4-очковый отрыв от «Шахтера». Киевляне находятся на первом месте. Чемпионство на Украине — главная задача «Динамо» на этот сезон. Лига Европы — это все же приятный бонус. Достался сложный соперник, опытный, превосходящий «Динамо» в классе. Но это не повод подгибать лапки, тем более в домашнем матче. Более того, погодные условия будут для «Вильярреала» не самые привычные.

Я жду, что Киев сыграет смело и покажет, что его выход в эту стадию плей-офф не является случайным. Плюс Мирча Луческу сейчас вряд ли будет делить матчи на важные и неважные. Понятно, что на чемпионат настрой супер, а тут он должен быть просто хорошим.

Мне кажется, что на этот матч идеальный вариант ставки — обе забьют. У «Динамо» есть чем атаковать. «Вильярреал» также очень опасен впереди».

Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ / «Динамо» Киев — «Вильярреал»: прогноз и ставка Алексея Андронова
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Повторить за 1.93