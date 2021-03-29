BadComedian создал свою БК – как это связано с конфликтом с создателем фильма «Непосредственно Каха»?
Известный киноблогер BadComedian уже около месяца ведет конфликт с Артемом Калайджяном (более известным как Серго из «Кахи»). Все началось с обзора, который видеоблогер выпустил на фильм «Непосредственно Каха» в начале марта.
О чем говорится в обзоре?
Первая половина обзора посвящена критике самого фильма. Основные претензии были к посылу, который, по словам BadComedian был «деградационным». Что касается второй половины, то в ней блогер обозревает деятельность Серго в социальных сетях. Отсюда поподробней.
Что не так со страницей Серго?
BadComedian нашел на странице актера сразу несколько подозрительных вещей.
- Реклама розыгрыша автомобиля. Для того, чтобы забрать выигранный автомобиль, победитель конкурса должен был заплатить определенный налог, после чего машину так никто и не получал.
- Телеграм-канал Sergo Cash. Здесь не было такого вида мошенничества, как раскрутка счетов или слив договорных матчей. Но экспрессы, которые продавались в канале — будто составлялись наугад. Из-за этого у клиентов было много минусов.
- Реклама нелегальных букмекеров. Серго рекламировал в своих сториз букмекера, который нелегален России.
После этих обвинений, Серго заявил, что BadComedian испытывает к нему личную неприязнь, а затем пригласил блогера на совместные дебаты у себя на канале. BadComedian это предложение так и не принял.
Затем состоялось интервью Серго у Ксении Собчак, где актер попытался ответить на все обвинения. Правда, судя по комментариям под видео, большинство зрителей ему не поверили.
Что происходит сейчас?
В последние несколько дней разговоры о Серго утихли, тем не менее, вчера BadComedian создал сайт, который называется 1ХBad. Вот как выглядит главная страница:
На сайте уже есть несколько линий.
Название следующего проекта Серго:
SergoCash – 1.39;
SergoNal – 6.57;
SergoWin – 5.04;
SergoFail – 7.76.
Главный сюжетный объект издевательств «Непосредственно Каха 2»:
Инвалиды – 3.02;
Старики – 1.02;
Дети – 3.13;
Животные – 2.97.
Любимая песня авторов фильма «Непосредственно Каха»:
Король и Шут - Камнем по голове – 1.73;
Ленинград - П****бол – 5.96;
Сплин - Камень – 4.60;
Audioslave - Like a Stone – 1.01.
Следующая правительственная инициатива, которую будут рекламировать на KTV:
Оптимизация здравоохранения – 8.74;
Пенсионная реформа – 4.97;
Повышение налогов – 2.13;
Выборы – 3.18.
Правда, ставку сделать не получится. Попробуйте – и узнаете почему.