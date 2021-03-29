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BadComedian создал свою БК – как это связано с конфликтом с создателем фильма «Непосредственно Каха»?

автор Сергей Рябкин

Известный киноблогер BadComedian уже около месяца ведет конфликт с Артемом Калайджяном (более известным как Серго из «Кахи»). Все началось с обзора, который видеоблогер выпустил на фильм «Непосредственно Каха» в начале марта.

О чем говорится в обзоре?

Первая половина обзора посвящена критике самого фильма. Основные претензии были к посылу, который, по словам BadComedian был «деградационным». Что касается второй половины, то в ней блогер обозревает деятельность Серго в социальных сетях. Отсюда поподробней.

Что не так со страницей Серго?

BadComedian нашел на странице актера сразу несколько подозрительных вещей. 

  • Реклама розыгрыша автомобиля. Для того, чтобы забрать выигранный автомобиль, победитель конкурса должен был заплатить определенный налог, после чего машину так никто и не получал. 
  • Телеграм-канал Sergo Cash. Здесь не было такого вида мошенничества, как раскрутка счетов или слив договорных матчей. Но экспрессы, которые продавались в канале — будто составлялись наугад. Из-за этого у клиентов было много минусов.
  • Реклама нелегальных букмекеров. Серго рекламировал в своих сториз букмекера, который нелегален России.

После этих обвинений, Серго заявил, что BadComedian испытывает к нему личную неприязнь, а затем пригласил блогера на совместные дебаты у себя на канале. BadComedian это предложение так и не принял.

Затем состоялось интервью Серго у Ксении Собчак, где актер попытался ответить на все обвинения. Правда, судя по комментариям под видео, большинство зрителей ему не поверили.

Что происходит сейчас?

В последние несколько дней разговоры о Серго утихли, тем не менее, вчера BadComedian создал сайт, который называется 1ХBad. Вот как выглядит главная страница:


На сайте уже есть несколько линий.

Название следующего проекта Серго:

SergoCash – 1.39;
SergoNal – 6.57;
SergoWin – 5.04;
SergoFail – 7.76.

Главный сюжетный объект издевательств «Непосредственно Каха 2»:

Инвалиды – 3.02;
Старики – 1.02;
Дети – 3.13;
Животные – 2.97.

Любимая песня авторов фильма «Непосредственно Каха»:

Король и Шут - Камнем по голове – 1.73;
Ленинград - П****бол – 5.96;
Сплин - Камень – 4.60;
Audioslave - Like a Stone – 1.01.

Следующая правительственная инициатива, которую будут рекламировать на KTV:

Оптимизация здравоохранения – 8.74;
Пенсионная реформа – 4.97;
Повышение налогов – 2.13;
Выборы – 3.18.

Правда, ставку сделать не получится. Попробуйте – и узнаете почему.

А что вы думаете по поводу этого конфликта? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Бейбит Аминов
57.1% WR-0.57% ROI
у кахи на лице написано что он прожженый пройдоха и мошенник.
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StavkaIgra
58.5% WR-4.33% ROI
Честно сказать не слежу за этой историей и не особо вникал в данную ситуацию ранее, хоть и мельком читал про тот вышедший сайт))
Поэтому хотелось бы почитать мнения особо "просвящённых" по данной истории и ситуации )Что скажете?)Делитесь личными мнениями )
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Средство Победы
66.7% WR-4.64% ROI
смотрел и сериал с 2012 года, и фильм и обзор. фильм зашел, как ни странно. но Концовка вообще отстой. но не об этом. не следил за жизнью героев и не знал, что они рекламируют. но после обзора Бэда все стало ясно. Серго не туда пошел..
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StavkaIgra
58.5% WR-4.33% ROI
vas.russ
Честно даже не следил за этой историей и не смотрел серий) 
Поэтому мнение других интересно было бы почитать)
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Дана Каримова
52.6% WR-5.23% ROI
Нечего об этой истории не слышала , не видела и не могу ничего комментировать да и разве это на спортивную тему !
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Dmitry Tolove
43.2% WR-7.76% ROI
Ну ясно же всё как Божий день! Бэду уже в который раз большущий респект! Реально пора задуматься и начать нести ответственность за свои предпочтения и лайки.
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Wasso
70.1% WR1.8% ROI
Каждый набивает рейтинг, за счёт друг друга...
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