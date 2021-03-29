BadComedian создал свою БК – как это связано с конфликтом с создателем фильма «Непосредственно Каха»?

Известный киноблогер BadComedian уже около месяца ведет конфликт с Артемом Калайджяном (более известным как Серго из «Кахи»). Все началось с обзора, который видеоблогер выпустил на фильм «Непосредственно Каха» в начале марта.

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О чем говорится в обзоре?

Первая половина обзора посвящена критике самого фильма. Основные претензии были к посылу, который, по словам BadComedian был «деградационным». Что касается второй половины, то в ней блогер обозревает деятельность Серго в социальных сетях. Отсюда поподробней.

Что не так со страницей Серго?

BadComedian нашел на странице актера сразу несколько подозрительных вещей.

Реклама розыгрыша автомобиля . Для того, чтобы забрать выигранный автомобиль, победитель конкурса должен был заплатить определенный налог, после чего машину так никто и не получал.

. Для того, чтобы забрать выигранный автомобиль, победитель конкурса должен был заплатить определенный налог, после чего машину так никто и не получал. Телеграм-канал Sergo Cash. Здесь не было такого вида мошенничества, как раскрутка счетов или слив договорных матчей. Но экспрессы, которые продавались в канале — будто составлялись наугад. Из-за этого у клиентов было много минусов.

Здесь не было такого вида мошенничества, как раскрутка счетов или слив договорных матчей. Но экспрессы, которые продавались в канале — будто составлялись наугад. Из-за этого у клиентов было много минусов. Реклама нелегальных букмекеров. Серго рекламировал в своих сториз букмекера, который нелегален России.

После этих обвинений, Серго заявил, что BadComedian испытывает к нему личную неприязнь, а затем пригласил блогера на совместные дебаты у себя на канале. BadComedian это предложение так и не принял.

Затем состоялось интервью Серго у Ксении Собчак, где актер попытался ответить на все обвинения. Правда, судя по комментариям под видео, большинство зрителей ему не поверили.

Что происходит сейчас?

В последние несколько дней разговоры о Серго утихли, тем не менее, вчера BadComedian создал сайт, который называется 1ХBad. Вот как выглядит главная страница:





На сайте уже есть несколько линий.

Название следующего проекта Серго:

SergoCash – 1.39;

SergoNal – 6.57;

SergoWin – 5.04;

SergoFail – 7.76.

Главный сюжетный объект издевательств «Непосредственно Каха 2»:

Инвалиды – 3.02;

Старики – 1.02;

Дети – 3.13;

Животные – 2.97.

Любимая песня авторов фильма «Непосредственно Каха»:

Король и Шут - Камнем по голове – 1.73;

Ленинград - П****бол – 5.96;

Сплин - Камень – 4.60;

Audioslave - Like a Stone – 1.01.

Следующая правительственная инициатива, которую будут рекламировать на KTV:

Оптимизация здравоохранения – 8.74;

Пенсионная реформа – 4.97;

Повышение налогов – 2.13;

Выборы – 3.18.

Правда, ставку сделать не получится. Попробуйте – и узнаете почему.

А что вы думаете по поводу этого конфликта? Пишите свое мнение в комментариях!