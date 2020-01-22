Paddy Power закрыл линию после того, как коэффициент на переход Бэйла в «Тоттенхэм» упал в 2,5 раза

Как сообщает Daily Mail, в последние сутки был зафиксирован поток ставок на трансфер Гарета Бэйла в «Тоттенхэм». Из-за этого букмекеры снизили коэффициент на возможный переход 30-летнего валлийца перед тем, как прием ставок прекратился:

На трансфер Бэйла в клуб АПЛ Paddy Power дает 1.53, ранее коэффициент был 4.00.

Тем не менее, агент Джонатан Барнетт в недавнем интервью ESPN исключил вариант ухода игрока из клуба. Текущий контракт Бэйла рассчитан до 2022 года, его оклад в неделю составляет около 706 тысяч евро, что снижает шансы на то, что его кто-нибудь приобретет у «Реала».

Последним игрока пытался приобрести клуб китайской Суперлиги «Цзянсу Сунин», обещая валлийцу зарплату в размере около 1,17 млн евро в неделю.

На переход в любой из клубов чемпионата Китая букмекеры дают коэффициент 2.86.

Британские СМИ объясняют изменение котировок возможным конфликтом между Бэйлом и главным тренером клуба Зинедином Зиданом, который возобновились после того, как игрок не попал в заявку на матч 20-го тура Ла Лиги против «Севильи». Валлиец не сыграл, несмотря на то, что он тренировался в общей группе и был здоров.

Напомним, что в текущем сезоне Гарет Бэйл провел 14 игр за «Реал», забив 2 гола.

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