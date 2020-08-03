«Нижний Новгород» и «Балтика» заключили соглашение о партнерстве с БК «Олимп»

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В новом сезоне ФНЛ на форме «Нижнего Новгорода» появится новый спонсор — букмекерская компания «Олимп». Долгоосрочноое соглашение прокомментировал Константин Гусев (директор по развитию букмекера):

«Пока букмекеры буквально дерутся за возможность размещения своих логотипов на футболках столичных клубов Тинькофф РПЛ, мы продолжаем следовать выбранному вектору и укреплять поддержку регионального спорта. Прекрасный город, красавец-стадион, удивительные болельщики, а главное команда, готовая к победам».

Также букмекерская компания «Олимп» подписала долгосрочное соглашение о партнерстве с ФК «Балтика».



«Уверен, вместе мы продолжим тенденцию прошлого года. Наши партнеры следующий сезон начинают дивизионом выше», – заявил Константин Гусев.

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