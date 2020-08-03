Betting Insider

«Нижний Новгород» и «Балтика» заключили соглашение о партнерстве с БК «Олимп»

Источник фото: http://fcnn.ru/nn-info/news/bo...

В новом сезоне ФНЛ на форме «Нижнего Новгорода» появится новый спонсор — букмекерская компания «Олимп». Долгоосрочноое соглашение прокомментировал Константин Гусев (директор по развитию букмекера):

«Пока букмекеры буквально дерутся за возможность размещения своих логотипов на футболках столичных клубов Тинькофф РПЛ, мы продолжаем следовать выбранному вектору и укреплять поддержку регионального спорта. Прекрасный город, красавец-стадион, удивительные болельщики, а главное команда, готовая к победам». 

Также букмекерская компания «Олимп» подписала долгосрочное соглашение о партнерстве с ФК «Балтика».
 
«Уверен, вместе мы продолжим тенденцию прошлого года. Наши партнеры следующий сезон начинают дивизионом выше», – заявил Константин Гусев.

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Комментарии
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🤤
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Сделайте обзор на самые днищенске ППСки!
Какая сама трешовая?
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Кому интересно,ставьте плюс в комментариях! Интересно, много ли соберём?
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Кто знает, как ее зовут?? 😃
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это значит,что лучше не ставить на эти команды,они продажные
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«Рейнджерс» стартовал в чемпионате Шотландии и в первом туре обыграл «Абердин» 1-0, но этот счёт мало о чём говорит. Не думаю, что шотландцы способны что-то противопоставить «Байеру», поэтому ставлю на победу хозяев.

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