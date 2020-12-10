Betting Insider

Касалгач использовал мультиаккаунт для победы в конкурсах – это обнаружил пользователь Betting Insider. Мы забанили 52 профиля нарушителя

Всем привет! 3 декабря мы подвели итоги конкурса прогнозов за ноябрь. В этот же день один из капперов проекта (Ssss...) указал на то, что два первых места занял один и тот же человек.

Касалгач и Nonono должны были получить 20 000 и 15 000 бонусных рублей фрибетами в букмекерской компании Winline. Мы решили проверить их на мультиаккаунт и выяснилось, что один человек использует не два, а сразу 52 аккаунта: Nonono, хмхм, SEdgе, Расчехлитель, Цэтсе, хxхxх, sladkynoy, lyrmyr, Uyt, Ушу, Numb, фрейфея, В кайфанах, petrvetr, Майайай, Rainbоwow, Сорник, Kley Oboev, Sanya Sagan, Eжик в тумане, содва, Casey Jones, v Flow, altabaltas, aterrewa, Ювелир, Касалгач, artem.matroskin, Три кота, farik, Mega-bet, The chufa, Резонанс, Древняя китайская стратегия, Маша и МедBET, Тимон и Пумба, betting.total, Katrin Patton, Бук и бамбук, in_bet, Пятёрочка, Гномм, anderdog.betting, Рататуй, Timon & Bet, Panda 👨‍🚀, ~ALF~, Танковый аналитик (WOT BET), Charmonder, alexeika_cska, Soyer, Еду в Магадан

Сейчас все они заблокированы, а пользователь получает бан на участие во всех конкурсах Betting Insider. Чтобы этот случай не повторился, при подведении итогов следующих конкурсов мы будем смотреть на IP и ID устройств пользователей. 

Проблема началась не в ноябре, а раньше – пользователь с сентября стал активно вести мультиаккаунт для того, чтобы побеждать в конкурсах. 

  • В ноябре он взял 7 призовых мест (на общую сумму фрибетов 65 000 рублей) 
  • Октябрь – 4 места (45 000 рублей)
  • Сентябрь – 2 места (35 000 рублей)

Мы уже перераспределили места за эти месяцы.

А чтобы честные участники конкурсов получили заслуженные призы в полном объеме, мы свяжемся с каждым лично.

  1. Жора Гной получит дополнительные 10 000 рублей за октябрь
  2. Правдолюб – 10 000 рублей за октябрь
  3. Winter Sports – 5000 рублей за октябрь
  4. Предсказамус Настрадал – 2000 рублей за октябрь
  5. Марафон на сезонные чемпионаты ⚽️ – 2000 рублей за октябрь
  6. MisterAbbasov93 – 2000 рублей за октябрь
  7.  Гениальнейший эксперт – как новый победитель октября получит 5000 рублей
  8.  Aleksandr Puhov – 3000 рублей (новый победитель октября)
  9.  Asmodek – 3000 рублей (новый победитель октября)
  10.  ⚽️ Татьяна 😈 – 3000 рублей (новый победитель октября)
  11. Антон Бирюков1 – дополнительные 10 000 рублей
  12. 💥TopBet💥 – 8000 рублей
  13. User Comfy – 5000 рублей
  14. omteb – 2000 рублей
  15. секач – 2000 рублей
  16. Я Твоя Удача – 5000 рублей (новый победитель сентября)
  17.  Александр Данилин2 – 3000 рублей (новый победитель сентября)
  18.  Aleksandr185 –  3000 рублей (новый победитель сентября)

Мы приносим извинения всем пользователям, на которых негативно повлиял этот случай. А Ssss... и все, кто помогает модерации и в целом развитию Betting Insider – вы красавчики!

Если вы заметите подобные случаи, обязательно пишите на support@betting.team – наша команда модераторов всегда ответит и поможет. Еще один важный повод написать в поддержку или сразу ryabkin@sports.ru – это мошенники. Спасибо, что помогаете делать Betting Insider лучше!

Читайте также в нашем блоге:

Betting Insider открывает вакансию главного редактора

Бонусы букмекеров и рекомендации постов – мы обновили приложение для Android. Попробуйте сейчас!

Мы обновили рейтинг букмекеров – теперь доступны отзывы и оценки всех компаний!

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Ssss...
35.6% WR-14.89% ROI
Самое смешное в этой ситуации что пользователь "Еду в Магадан" жаловался на других пользователей что они якобы не честным путём побеждают и что-то копируют :D какая же это классика... я тогда сразу понял что с ним что-то не так и не ошибся
Ответить
lim∆𝑠→0∆𝜑∆𝑠.
35.3% WR-11.96% ROI
Не не, Nonono и Касалгач это разные люди!
Ответить
lim∆𝑠→0∆𝜑∆𝑠.
35.3% WR-11.96% ROI
это 100 %
Ответить
Windmill
32.4% WR-9.08% ROI
не было мата,почему удалили коммент
Ответить
Windmill
32.4% WR-9.08% ROI
этот человек,не мог быть Платником,Вы ошиблись в этом
Ответить
☆▪︎☆▪︎☆
47.7% WR13.9% ROI
Админы, приветствую вас. Меня не забыли ?) я вроде попал в конкурс )
Ответить
☆▪︎☆▪︎☆
47.7% WR13.9% ROI
☆▪︎☆▪︎☆Админы, приветствую вас. Меня не забыли ?) я вроде попал в конкурс ) 
У меня ROI 30 были )
Ответить
☆▪︎☆▪︎☆
47.7% WR13.9% ROI
Прошу прощение, все в норме )
Ответить
lim∆𝑠→0∆𝜑∆𝑠.
35.3% WR-11.96% ROI
В общем, информация неверная, сначала до конца разберитесь, кому какие аккаунты принадлежат, потом выкладывайте пост.
Ответить
lim∆𝑠→0∆𝜑∆𝑠.
35.3% WR-11.96% ROI
Почему удаляете комментарии?
Ответить

Лучшие букмекеры

Все букмекеры
Партнер Betting Insider
Обзор
Кешбэк
10 %
Партнер Betting Insider
Обзор
★★★★★
Обзор
Бонус
10 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Страховка
2 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор

Рекомендуемые прогнозы

Больше популярных прогнозов
Serega888 50% WR2.12% ROI
1.78Рома тотал больше 2
Кротоне — Рома| Чемпионат Италии
Кротоне — Рома| Чемпионат Италии
Мало того, что класс команд здесь совершенно разный, так ещё и для «Ромы», так уж получилось, «Кротоне» – исторически удобный соперник. Вряд ли у команды Паулу Фонсеки, которая в этом сезоне здорово играет с уступающими в классе коллективами, возникнут хоть какие-то проблемы с набором трёх очков. Прогноз – убедительная победа «Ромы».************************************** Мой прогноз Тотал Ромы больше 2, также можно рассмотреть такие прогнозы Победа Ромы с форой - 1, и такую предлагаю Рома победа+ТБ 2, 5
0
Повторить за 1.78
Александр Мoстовой 37.3% WR-3.19% ROI
3.96Ничья
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
«Манчестер Юнайтед» после 16 туров расположился на второй позиции в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. Давно ждали такого от команды, но вот Сульшер сумел настроить клуб на сезон.

В Лиге чемпионов манкунианцы не смогли выйти в плей-офф, но продолжат свои выступления во втором по силе клубном турнире Европы. В чемпионате Англии «красные дьяволы» одержали 10 побед и три раза сыграли вничью, что принесло 33 очка, как и у «Ливерпуля».

«Манчестер Сити» пока на пятой позиции. Впрочем, расстояние до лидеров составляет всего четыре очка. В трех последних дуэлях подопечные Пепа Гвардиолы выиграли – у «Саутгемптона» (1:0), «Ньюкасла» (2:0) и «Челси» (3:1).

В составе «МЮ» не выйдут на поле Джонс, Кавани, Рохо и Линделёф. У «горожан» в лазарете Лапорт и Габриэл Жезус. В изоляции с коронавирусом Гарсия, Уокер и Эдерсон.

Я считаю, что этот матч станет одним из самых интересных в наступившем году. По игре «Сити» на сегодня выглядит очень мощно, но «красные» смогут компенсировать преимущество опытом.

Тяжело отдать кому-либо предпочтение. Предполагаю мирный исход в этой дуэли.

Источник: VseProSport
1
Повторить за 3.95
Предыдущий
Следующий