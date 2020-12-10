Касалгач использовал мультиаккаунт для победы в конкурсах – это обнаружил пользователь Betting Insider. Мы забанили 52 профиля нарушителя

Всем привет! 3 декабря мы подвели итоги конкурса прогнозов за ноябрь. В этот же день один из капперов проекта (Ssss...) указал на то, что два первых места занял один и тот же человек.

Касалгач и Nonono должны были получить 20 000 и 15 000 бонусных рублей фрибетами в букмекерской компании Winline. Мы решили проверить их на мультиаккаунт и выяснилось, что один человек использует не два, а сразу 52 аккаунта: Nonono, хмхм, SEdgе, Расчехлитель, Цэтсе, хxхxх, sladkynoy, lyrmyr, Uyt, Ушу, Numb, фрейфея, В кайфанах, petrvetr, Майайай, Rainbоwow, Сорник, Kley Oboev, Sanya Sagan, Eжик в тумане, содва, Casey Jones, v Flow, altabaltas, aterrewa, Ювелир, Касалгач, artem.matroskin, Три кота, farik, Mega-bet, The chufa, Резонанс, Древняя китайская стратегия, Маша и МедBET, Тимон и Пумба, betting.total, Katrin Patton, Бук и бамбук, in_bet, Пятёрочка, Гномм, anderdog.betting, Рататуй, Timon & Bet, Panda 👨‍🚀, ~ALF~, Танковый аналитик (WOT BET), Charmonder, alexeika_cska, Soyer, Еду в Магадан.

Сейчас все они заблокированы, а пользователь получает бан на участие во всех конкурсах Betting Insider. Чтобы этот случай не повторился, при подведении итогов следующих конкурсов мы будем смотреть на IP и ID устройств пользователей.

Проблема началась не в ноябре, а раньше – пользователь с сентября стал активно вести мультиаккаунт для того, чтобы побеждать в конкурсах.

В ноябре он взял 7 призовых мест (на общую сумму фрибетов 65 000 рублей)

Октябрь – 4 места (45 000 рублей)

Сентябрь – 2 места (35 000 рублей)

Мы уже перераспределили места за эти месяцы.

А чтобы честные участники конкурсов получили заслуженные призы в полном объеме, мы свяжемся с каждым лично.

Мы приносим извинения всем пользователям, на которых негативно повлиял этот случай. А Ssss... и все, кто помогает модерации и в целом развитию Betting Insider – вы красавчики!

Если вы заметите подобные случаи, обязательно пишите на support@betting.team – наша команда модераторов всегда ответит и поможет. Еще один важный повод написать в поддержку или сразу ryabkin@sports.ru – это мошенники. Спасибо, что помогаете делать Betting Insider лучше!

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