Betting Insider

Месси: «Мы проиграем «Наполи», если будем так продолжать». Букмекеры обновили кэфы на нового тренера «Барсы» перед рестартом ЛЧ

«Барселона» три раза сыграла вничью после рестарта Ла Лиги и проиграла чемпионство «Реалу» после поражения от «Осасуны» (1:2)

«Мы проиграем «Наполи», если будем так продолжать. «Барса» слишком слаба и уязвима. Игра с «Осасуной» – это весь наш сезон в миниатюре», – заявил Месси после матча.

Ранее испанские СМИ сообщали, что главного тренера Кике Сетьена могут уволить до возвращения Лиги чемпионов.

После неудачных переговоров каталонцев с Хави, тот продлил контракт со своим текущим клубом до 2021 года. А букмекеры обновили шансы претендентов занять место главного тренера «Барселоны»:

  1. Хави – 1.87 (ранее – 1.25);
  2. Пимиента – 2.31 (ранее – 10.00);
  3. Куман – 3.88 (ранее 9.50).

Напомним, что «Барселона» еще не сыграла ответный матч с «Наполи» в Лиге чемпионов (1:1 – результат первой игры в Неаполе, – прим. Betting Insider).

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