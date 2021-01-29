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Фаворит на пост президента «Барсы» намерен дать Месси пожизненный контракт. Вероятность его победы – 90% (Букмекеры)

Изначально выборы президента «Барселоны» должны были состояться 24 января, однако они были отменены из-за пандемии коронавируса. Теперь клуб объявил новую дату – 7 марта 2021 года. 

Букмекеры оценили шансы претендентов на пост.

1. Жоан Лапорта – 1.11 (вероятность с учетом маржи – 90.09%)

Лапорта уже был президентом «Барселоны» в период 2003-го по 2010-й год. Он не смог остаться на второй срок из-за лимита на два президентских срока. Жоан является другом Месси и в предвыборных речах обещает сохранить его в клубе. Вот один из его недавних комментариев: 

«Заявления «ПСЖ» о желании подписать Месси неуважительны по отношению к «Барсе». Нам придется поговорить с УЕФА и ФИФА».

2. Виктор Фонт – 4.50 (22.22%)

Фонт являлся тем, кто инициировал импичмент экс-президенту клуба – Хосепу Бартомеу. Вот как Виктор Фонт комментирует свою позицию по Месси: 

«В идеале Месси ждет пожизненный контракт. В краткосрочной перспективе мы будем просто рассчитывать на него как на игрока».

3. Тони Фрейша – 21.00 (4.76%)

Фрейша высказывается против возвращения Неймара в клуб, а на ситуацию с Месси смотрит так: 

«Мы спокойно поговорим с Лео, чтобы добиться лучшего исхода для «Барсы». И ему, и всем другим игрокам, которым нужно продлевать контракты, мы сделаем предложения, но их условия, конечно, будут хуже прежних».

На данный момент «Барселона» занимает третью строчку в чемпионате Испании, набрав 37 очков.

Кто станет новым президентом «Барсы»? Пишите в комментариях

Комментарии
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Max S
63.2% WR14.94% ROI
Кстати, Фрейше по-моему мнению вообще плевать на Месси ,но его явно не выберут
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💥Match Analytic💥
50.7% WR-8.71% ROI
с 2017 года эта тема о пожизненном контракте, не верю я в это
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Виктор Тищенко
0% WR0% ROI
Выборы в Барсе под девизом : кто больше лизнет Лео.
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