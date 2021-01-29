Фаворит на пост президента «Барсы» намерен дать Месси пожизненный контракт. Вероятность его победы – 90% (Букмекеры)

Изначально выборы президента «Барселоны» должны были состояться 24 января, однако они были отменены из-за пандемии коронавируса. Теперь клуб объявил новую дату – 7 марта 2021 года.

Букмекеры оценили шансы претендентов на пост.

1. Жоан Лапорта – 1.11 (вероятность с учетом маржи – 90.09%)

Лапорта уже был президентом «Барселоны» в период 2003-го по 2010-й год. Он не смог остаться на второй срок из-за лимита на два президентских срока. Жоан является другом Месси и в предвыборных речах обещает сохранить его в клубе. Вот один из его недавних комментариев:

«Заявления «ПСЖ» о желании подписать Месси неуважительны по отношению к «Барсе». Нам придется поговорить с УЕФА и ФИФА».

2. Виктор Фонт – 4.50 (22.22%)

Фонт являлся тем, кто инициировал импичмент экс-президенту клуба – Хосепу Бартомеу. Вот как Виктор Фонт комментирует свою позицию по Месси:

«В идеале Месси ждет пожизненный контракт. В краткосрочной перспективе мы будем просто рассчитывать на него как на игрока».

3. Тони Фрейша – 21.00 (4.76%)

Фрейша высказывается против возвращения Неймара в клуб, а на ситуацию с Месси смотрит так:

«Мы спокойно поговорим с Лео, чтобы добиться лучшего исхода для «Барсы». И ему, и всем другим игрокам, которым нужно продлевать контракты, мы сделаем предложения, но их условия, конечно, будут хуже прежних».

На данный момент «Барселона» занимает третью строчку в чемпионате Испании, набрав 37 очков.

Кто станет новым президентом «Барсы»? Пишите в комментариях