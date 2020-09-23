Betting Insider

«Барса» продала Суареса и Семеду. Букмекеры составили список возможных покупок на замену

После новостей о возможном уходе Месси из «Барселоны» стало известно и о желании Суареса покинуть команду. 

1. Сначала появились слухи, что уругваец перейдет в «Ювентус»

2. Позже – две попытки трансфера в «Атлетико»

«Барселона» договорилась с Суаресом о расторжении контракта, однако Бартомеу приостановил трансфер в мадридский клуб – он не хотел бесплатно отпускать игрока к конкуренту. 

3. По последним сообщениям журналиста Фабрицио Романо, клубы договорились об условиях сделки. Когда о ней объявят – вопрос времени.

При этом «Барселона» уже рассталась с еще некоторыми возрастными игроками: Артуро Видаль был продан в «Интер», а Иван Ракитич вернулся в «Севилью». Также клуб согласовал переход защитника Нелсона Семеду в «Вулверхэмптон».

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Букмекеры убеждены в том, что «Барселоне» вряд ли удастся стать победителем чемпионата Испании в сезоне-2020/21 – фаворитом считается команда Зидана. На победу «Реала» дают коэффициент 1.8, на «Барсу» – 2.45

Смогут ли изменить мнение букмекеров трансферы «Барсы»? Betting Insider собрал кэфы по всем слухам, кого может купить каталонский клуб.

  • Макс Ааронс («Норвич Сити») – 2.5
  • Эктор Бельерин («Арсенал») – 2.6
  • Мусса Дембеле («Лион») – 4.4
  • Хименес («Вулверхэмптон») – 7.0
  • Канте («Челси») – 10.0
  • Пауло Дибала («Юве») – 12.5
  • Уилфрид Заа («Кристал Пэлас») – 26.0
  • Санчо («Боруссия» Дортмунд) – 51.0

Несмотря на приобретение Тьяго из «Баварии», «Ливерпуль», скорее всего, не будет продавать Вейналдума – с игроком лично поговорил Юрген Клопп, после чего коэффициент на то, что голландец останется в команде, резко упал.

Будущее Вейналдума, по мнению букмекеров, выглядит следующим образом:

  • останется в «Ливерпуле» – 1.2 (еще 19 сентября был 6.0); 
  • перейдет в «Барселону» – 4.3;
  • перейдет в «Баварию» – 33.

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1.88Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Барселона — Вильярреал|Ла Лига
Барселона — Вильярреал|Ла Лига
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить ТБ (2,5) и обе забьют в матче «Барселона» — «Вильярреал». Вот его доводы:

«Вильярреал» сейчас выглядит чуть более собранно. Все что было в это межсезонье в «Барсе», не иначе как хаосом не назовешь. Назначение Кумана, история с Бартомеу уйдет или не уйдет, Месси всех заставил понервничать, заявляя, что он хочет уйти. Уход Суареса, Ракитича, Видаля — у «Барселоны» самая настоящая революция происходит внутри.

Этот матч про голы – обмен забитыми мячами должен здесь быть. Можно попробовать сыграть обе забьют и тотал больше 2,5.

Источник: РБ
2
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