«Барса» продала Суареса и Семеду. Букмекеры составили список возможных покупок на замену

После новостей о возможном уходе Месси из «Барселоны» стало известно и о желании Суареса покинуть команду.
1. Сначала появились слухи, что уругваец перейдет в «Ювентус».
2. Позже – две попытки трансфера в «Атлетико».
«Барселона» договорилась с Суаресом о расторжении контракта, однако Бартомеу приостановил трансфер в мадридский клуб – он не хотел бесплатно отпускать игрока к конкуренту.
3. По последним сообщениям журналиста Фабрицио Романо, клубы договорились об условиях сделки. Когда о ней объявят – вопрос времени.
При этом «Барселона» уже рассталась с еще некоторыми возрастными игроками: Артуро Видаль был продан в «Интер», а Иван Ракитич вернулся в «Севилью». Также клуб согласовал переход защитника Нелсона Семеду в «Вулверхэмптон».
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Дибала, Заа или Бельерин – кого подпишет «Барса» уже в это ТО?
Букмекеры убеждены в том, что «Барселоне» вряд ли удастся стать победителем чемпионата Испании в сезоне-2020/21 – фаворитом считается команда Зидана. На победу «Реала» дают коэффициент 1.8, на «Барсу» – 2.45.
Смогут ли изменить мнение букмекеров трансферы «Барсы»? Betting Insider собрал кэфы по всем слухам, кого может купить каталонский клуб.
- Макс Ааронс («Норвич Сити») – 2.5
- Эктор Бельерин («Арсенал») – 2.6
- Мусса Дембеле («Лион») – 4.4
- Хименес («Вулверхэмптон») – 7.0
- Канте («Челси») – 10.0
- Пауло Дибала («Юве») – 12.5
- Уилфрид Заа («Кристал Пэлас») – 26.0
- Санчо («Боруссия» Дортмунд) – 51.0
Несмотря на приобретение Тьяго из «Баварии», «Ливерпуль», скорее всего, не будет продавать Вейналдума – с игроком лично поговорил Юрген Клопп, после чего коэффициент на то, что голландец останется в команде, резко упал.
Будущее Вейналдума, по мнению букмекеров, выглядит следующим образом:
- останется в «Ливерпуле» – 1.2 (еще 19 сентября был 6.0);
- перейдет в «Барселону» – 4.3;
- перейдет в «Баварию» – 33.