«Барса» продала Суареса и Семеду. Букмекеры составили список возможных покупок на замену

После новостей о возможном уходе Месси из «Барселоны» стало известно и о желании Суареса покинуть команду.

1. Сначала появились слухи, что уругваец перейдет в «Ювентус».

2. Позже – две попытки трансфера в «Атлетико».

«Барселона» договорилась с Суаресом о расторжении контракта, однако Бартомеу приостановил трансфер в мадридский клуб – он не хотел бесплатно отпускать игрока к конкуренту.

3. По последним сообщениям журналиста Фабрицио Романо, клубы договорились об условиях сделки. Когда о ней объявят – вопрос времени.

При этом «Барселона» уже рассталась с еще некоторыми возрастными игроками: Артуро Видаль был продан в «Интер», а Иван Ракитич вернулся в «Севилью». Также клуб согласовал переход защитника Нелсона Семеду в «Вулверхэмптон».

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Дибала, Заа или Бельерин – кого подпишет «Барса» уже в это ТО?

Букмекеры убеждены в том, что «Барселоне» вряд ли удастся стать победителем чемпионата Испании в сезоне-2020/21 – фаворитом считается команда Зидана. На победу «Реала» дают коэффициент 1.8, на «Барсу» – 2.45.

Смогут ли изменить мнение букмекеров трансферы «Барсы»? Betting Insider собрал кэфы по всем слухам, кого может купить каталонский клуб.

Макс Ааронс («Норвич Сити») – 2.5

Эктор Бельерин («Арсенал») – 2.6

Мусса Дембеле («Лион») – 4.4

Хименес («Вулверхэмптон») – 7.0

Канте («Челси») – 10.0

Пауло Дибала («Юве») – 12.5

Уилфрид Заа («Кристал Пэлас») – 26.0

Санчо («Боруссия» Дортмунд) – 51.0

Несмотря на приобретение Тьяго из «Баварии», «Ливерпуль», скорее всего, не будет продавать Вейналдума – с игроком лично поговорил Юрген Клопп, после чего коэффициент на то, что голландец останется в команде, резко упал.

Будущее Вейналдума, по мнению букмекеров, выглядит следующим образом:

останется в «Ливерпуле» – 1.2 (еще 19 сентября был 6.0 );

(еще 19 сентября был ); перейдет в «Барселону» – 4.3 ;

; перейдет в «Баварию» – 33.

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