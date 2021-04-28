28 апреля в 20:00 (МСК) «Барселона» дома сыграет с «Гранадой». Встреча состоится в рамках 33-тура Ла Лиги. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Барселона»: форма, ставки и прогноз

«Барселона» уже спасла сезон, который должен был стать провальным. «Барса» одержала 10 побед в последних 12 матчах, и прямо сейчас до первого места в Ла Лиге ее отделяет одна игра.

Если «Барселона» выигрывает «Гранаду», она выходит на полноценное первое место в турнирной таблице Примеры. Без деления позиции с другими командами, без матчей в запасе. Чистое первое место. Любой другой результат оставит «Барсу» на втором.

Помочь «Барселоне» в игре против «Гранады» из-за травм не смогут Мартин Брэйтуэйт, Ансу Фати и Филиппе Коутиньо. Узнать предварительный состав «Барселоны» вы можете здесь.

60% наших пользователей делают ставку на победу «Барселоны». И это несмотря на довольно низкий коэффициент. Люди уверены в «Барсе», и люди готовы рисковать даже на таких коэффициентах. БРУНО ФЕРНАНДЕШ свою веру в «сине-гранатовых» объяснил следующим образом:

Если вы хотите отталкиваться от «Барсы», то тут, конечно, лучше или фору минусовую брать, или ИТБ каталонцев. Например, аналитики Pin-Up.ru оценивают индивидуальный тотал «Барселоны» больше (3) коэффициентом 2.02. В случае трех голов вас ждет возврат. Неплохое предложение, учитывая разницу в классе между командами и запредельную мотивацию «Барсы».

«Гранада»: форма, ставки и прогноз

«Гранада» займет свое место в середине турнирной таблицы и забудет про этот сезон. Будет только вспоминать, как дошла до 1/4 ЛЕ. В Ла Лиге команда не вылетает, но и не претендует на еврокубки. Думаю, что команду, которая не так давно играла в Сегунде, такой расклад вполне устраивает.

Ничего победа над «Барселоной» «Гранаде» не даст. Также как и ничья. В теории еще можно побороться за выход в Лигу конференций, но слишком многое должно сложиться в пользу «Гранады», чтобы это произошло.

В игре с «Барселоной» не примут участие Хесус Вальехо, Домингос Дуарте, Луис Милья и Карлос Нева. Узнать предварительный состав «Гранады» вы можете здесь.

Только 5% наших капперов верят в победу «Гранады». Однако есть ставки на другие рынки, например, на тоталы. Анатолий Шмелёв также, как и большинство других пользователей, уверен в «Барселоне», но все же дает прогноз на «верх».

Если вы все же верите в «Гранаду», то тут у вас целое море возможных ставок вырисовывается. Можно и форы плюсовые брать, и Х2, и даже победу гостей. Например, на то, что «Гранада» не проиграет в Pin-Up.ru можно поставить за коэффициент 5.57.

«Барселона» – «Гранада»: счет в последних матчах

Как можно заметить, команды любят играть «верх», но в их очной встрече букмекеры оценивают ТБ низкими коэффициентами. Поэтому можно взять ставку «Обе забьют» в Pin-Up.ru за 2.0. Ну или «Гранада» забьет за 1.9.

«Барселона» – «Гранада»: статистика личных встреч

Фору (-1,5) «Барса» с «Гранадой», как правило, пробивает. А вот фору (-2,5) за последние 6 встреч пробила только 2 раза. Возможно, стоит присмотреться к форе «Гранады» (+2,5)? В Pin-Up.ru за нее дают кэф 1.8.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Барселона» – «Гранада» покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция также будет доступна на официальном сайте канала. Из букмекеров игру будет транслировать «Винлайн». Чтобы посмотреть матч в «Винлайне», нужно иметь верифицированный аккаунт в данной БК.

Источник главного изображения: Barcelona FC