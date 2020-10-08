5 октября в топ-лигах Европы закрылось ТО. Больше остальных потратили команды АПЛ.

⚔️ «Арсенал» (86 млн евро)

В последний день ТО у «Атлетико» выкупили Парти (50 млн). Также лондонцы усилились Габриэлем (26 млн), Пабло Мари (2 млн), Рунарссоном (2 млн), а Соареш с Виллианом пришли на правах свободных агентов. Кэф на чемпионство «Арсенала» в АПЛ упал с 30 до 22.

🇪🇸 «Атлетико» (90 млн евро)

Мадридский клуб отвалил «Челси» за Морату 56 млн, но сразу же отправил его в аренду в «Юве». Главным усилением стал Суарес – букмекеры считают, что он увеличил шансы «Атлетико» на первое место Ла Лиги (кэф упал с 11 до 8).

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🇮🇹 «Интер» (97 млн)

Миланский клуб в летнее ТО усилился Хакими (40 млн, «Реал»), Бераллой (25 млн, «Кальяри»), Сенси (20 млн, «Сассуоло»), Пинамонти (8 млн, «Дженоа»), Малесом (2 млн, «Люцерн»), Коларовым (1,5 млн, «Рома»), а Видаль достался бесплатно. Сбросит ли Конте «Ювентус» с трона? Кэф на чемпионство «Интера» упал с 3.3 до 2, и «Юве» больше не фаворит Серии А (2.25)!

🐓 «Тоттенхэм» (98 млн)

Лондонский клуб не любит разбрасываться деньгами, но на этот раз Моуринью потратил немало: 32 млн за Ло Чельсо («Бетис»), 30 – за Регилона («Реал»), 16,8 – за Доэрти («Вулвз»), 16,6 – за Хейбьерга («Саутгепмтон»). Также был арендован Бэйл, а Джо Харт пришел свободным агентом. Столь мощное усиление и разгром «МЮ» (6:1) заставили буков снизить коэффициенты на победу «Тоттенхэма» в АПЛ с 45 до 16.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Лидс» (105 млн)

«Лидс» никого не продал и удовлетворил все трансферные желания Бьелсы: Морено (30 млн), Льоренте (20 млн), Кошта (17 млн), Рафинья (17 млн), Кох (13 млн), Меслье (6,5 млн). Букмекеры тоже оценили усиление – кэф на победу в АПЛ упал со 180 до 100.

👵🏻 «Ювентус» (110 млн)

«Юве» вывалил «Барсе» 72 млн за Артура, но он пока даже в основу не проходит. Остальные деньги пошли на покупку Мандрагоры и Гори, а также аренду Мораты и Маккенни. Однако кэф на чемпионство в Серии А вырос с 1.72 до 2.25.

👽 «Барселона» (124 млн)

Половину суммы каталонцы заплатили «Юве» за Пьянича (60 млн), 30 – за Тринкана («Брага»), 21 – за Деста («Аякс»). «Барса» – единственный клуб из списка, который потратил меньше, чем заработал (126,5 млн), при этом победа каталонцев в сезоне-2020/21 Ла Лиги оценивается 2.25 (перед стартом – 2.75).

💰 «Ман Сити» (156 млн)

Рубен Диаш – главное усиление для Гвардиолы (68 млн, «Бенфика»). Также в Манчестер приехали Аке (45,3 млн, «Борнмут»), Торрес (23 млн, «Валенсия») и еще несколько перспективных ребят. Такое усиление не убедило букмекеров – кэф на победу в АПЛ вырос с 1.72 до 2.5.

🦁 «Челси» (247 млн)

Абрамович не мог брать новичков из-за бана, но теперь «Челси» – неоспоримый чемпион по трансферам: Хаверц (80 млн, «Байер»), Вернер (53 млн, «Лейпциг»), Чилвел (50,2 млн, «Лестер»), Зиеш (40 млн, «Аякс»), Менди (24 млн, «Ренн»), Тьяго Силва (свободный агент). Даже удивительно, что букмекеры повысили кэф на победу в АПЛ с 10 до 13.

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