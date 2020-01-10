Betting Insider

Хави встречался с руководством «Барселоны». Букмекеры обвалили котировки на следующего тренера команды

По информации RAC1 спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль и генеральный директор Оскар Грау встретились с бывшим игроком команды Хави, чтобы обсудить его возможное назначение на пост главного тренера. Руководство клуба активизировало поиски после неудачной серии матчей: одна победа в последних пяти играх во всех турнирах. 

До полуфинала Суперкубка Испании, в котором «Барселона» проиграла мадридскому «Атлетико» (2:3), аналитики оценивали назначение Хави коэффициентом 10. После сообщения в СМИ о переговорах букмекеры обвалили котировки на следующего тренера каталонской команды:

  • Хави («Аль-Садд») – 2.08;
  • Марсело Гальярдо («Ривер Плейт») – 5.55;
  • Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 7;
  • Роберто Мартинес (сборная Бальгии) – 12;
  • Рональд Куман (сборная Нидерландов) – 12;
  • Массимилиано Аллегри (свободный агент) – 17;
  • Маурисио Почеттино (свободный агент) – 19;
  • Луис Энрике (сборная Испании) – 19.

Действующим тренером «Барселоны» является Эрнесто Вальверде, контракт которого рассчитан до конца сезона 19/20 с возможностью продления на один год. Он возглавляет команду с мая 2017 года. Под его руководством каталонцы выиграли четыре трофея: дважды чемпионство Испании, Кубок и Суперкубок страны.

В этом сезоне после 19 туров «Барселона» идет на первом месте в Ла Лиге, набрав 40 очков. Также команда прошла в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Наполи».

Кто возглавит «Барселону» после Вальверде? Пишите в комментариях

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Комментарии
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Хави, но летом 2020
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Гвардиола
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почему забыли про Тенхага из Аякса, он приветсвует философию Барселоны. Сильный тренер, летом отказался. Может следующим ТО уговорят...
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Куман после ЧЕ 2020
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