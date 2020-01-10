Хави встречался с руководством «Барселоны». Букмекеры обвалили котировки на следующего тренера команды

По информации RAC1 спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль и генеральный директор Оскар Грау встретились с бывшим игроком команды Хави, чтобы обсудить его возможное назначение на пост главного тренера. Руководство клуба активизировало поиски после неудачной серии матчей: одна победа в последних пяти играх во всех турнирах.

До полуфинала Суперкубка Испании, в котором «Барселона» проиграла мадридскому «Атлетико» (2:3), аналитики оценивали назначение Хави коэффициентом 10. После сообщения в СМИ о переговорах букмекеры обвалили котировки на следующего тренера каталонской команды:



Хави («Аль-Садд») – 2.08 ;

; Марсело Гальярдо («Ривер Плейт») – 5.55 ;

; Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 7 ;

; Роберто Мартинес (сборная Бальгии) – 12 ;

; Рональд Куман (сборная Нидерландов) – 12 ;

; Массимилиано Аллегри (свободный агент) – 17 ;

; Маурисио Почеттино (свободный агент) – 19 ;

; Луис Энрике (сборная Испании) – 19.

Действующим тренером «Барселоны» является Эрнесто Вальверде, контракт которого рассчитан до конца сезона 19/20 с возможностью продления на один год. Он возглавляет команду с мая 2017 года. Под его руководством каталонцы выиграли четыре трофея: дважды чемпионство Испании, Кубок и Суперкубок страны.

В этом сезоне после 19 туров «Барселона» идет на первом месте в Ла Лиге, набрав 40 очков. Также команда прошла в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Наполи».



Кто возглавит «Барселону» после Вальверде? Пишите в комментариях

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