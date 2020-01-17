Лаутаро Мартинес, Обамеянг и возвращение Неймара. Букмекеры оценили все варианты «Барсы» заменить Суареса

На «Камп Ноу» глобальные перемены. Смена главного тренера назрела давно – терпение лопнуло после вылета в полуфинале Суперкубка. Кике Сетьен, который покорил Испанию своим уникальным «Бетисом», теперь готов строить свой проект в столице Каталонии – он новый главный тренер команды.

По оценке Deloitte, «Барселона» стала самым доходным клубом в сезоне 2018/19: заработано почти 850 млн евро. Сетьену нужно решить, куда эти деньги потратить.

Тем более есть повод, вторая важнейшая новость из Каталонии – травма Суареса. По оценкам врачей, уругваец пропустит до четырех месяцев. Это и плей-офф Лиги чемпионов, и борьба за Кубок Короля, и битва с «Реалом» в чемпионате Испании. Первым делом ищем в линии ставки на переход топ-нападающего.

Возвращение Неймара за 144 млн евро

«Барселона» остро нуждается в сильном нападающем, а Неймар давно хочет вернуться. Переговоры о продлении контракта с «ПСЖ» могут быть реакцией на очередные звонки Месси с просьбой вернуться.

Идеальное время и место для самого громкого зимнего трансфера 2020 года. Оценочная стоимость бразильца на Transfermarkt впервые в его карьере упала. B тем не менее, «Барсе» придется отдать за него крупную сумму – 144 млн евро. Однако вложения могут окупиться, если выиграть все оставшиеся турниры.

Коэффициент на переход Нея в ближайшие две недели составляет всего 3.6.

Суарес поучаствовал в 42% всех голов команды – кто его заменит?

По системе «гол + пас» Суарес набрал 25 очков за 59 игр во всех турнирах, его травма – это потеря 42% всех голов команды. Не забываем, что вне игры из-за повреждения также и Усман Дембеле. У каталонцев осталось всего четыре номинальных форварда на три позиции. Продолжаем поиск ставок на усиление.

Габриэль Барбоза («Интер») – 4.50.

Лаутаро Мартинес («Интер») – 5.85.

Адама Траоре («Вулверхэмптон») – 11.00.

Садио Мане («Ливерпуль») – 13.00.

Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 16.00.

Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») – 17.00.

«Барса» не атакует через центр

Приход Кике Сетьена с его игровой философией тотального контроля мяча – прямая отсылка к качеству опорной и центральной зоны. Между тем, именно здесь у «Барсы» есть проблемы. Мяч долго держится в районе средней линии поля (45%), атак через центр всего 29%.





Зимой, возможно, уйдут Артуро Видаль и Иван Ракитич (кэф на переход в «Ювентус» – 3.48), им нужны замены. Букмекеры оценили возможность следующих вариантов:

Виллиан («Челси») – 5.00;

Фабиан Руиc («Наполи») – 8.00;

Эмре Джан («Ювентус») – 11.00;

Донни ван де Бек («Аякс») – 15.00;

Поль Погба («МЮ») – 17.00;

Кристиан Эриксен («Тоттенхэм») – 21.00;

Кай Хаверц («Байер») – 26.00;

Джейдон Санчо («Боруссия» Д) – 34.00.

В этом сезоне Умтити всего 6 выходил в старте

«Барселона» в текущем сезоне уже пропустила 23 гола в 19 турах испанской Примеры – в среднем 1,21 мяча за матч. Жерар Пике не молодеет. Самюэль Умтити больше лечится, чем играет (сыграл всего 7 встреч в сезоне) – к тому же может уйти в «МЮ». А Лангле «оплотом надежности» не назовешь. Ирландский букмекер Paddy Power предлагает два варианта усиления центра обороны:

Дайо Упамекано за 10.00;

Джон Стоунз за 16.00.

Кого должна купить «Барселона» уже в зимнее ТО? Пишите в комментариях

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