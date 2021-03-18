Грузинский теннисист выиграл турнир в Дохе. Он был фаворитом всего в одном матче из пяти
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили (36 ATP) дошел до финала турнира в Дохе, одолев на пути к решающему матчу в том числе Роджера Федерера на стадии 1/4 финала. В пяти матчах турнира Басилашвили лишь раз считался фаворитом у букмекеров.
- 1/16 финала — Джон Миллман (№40 ATP). Кэф — 3.89;
- 1/8 финала — Малик Жазири (№258 АТР). Кэф — 1.4;
- 1/4 финала — Роджер Федерер (№6 АТЗ). Кэф — 5.63;
- 1/2 финала — Тэйлор Фриц (№30 АТР). Кэф — 2.86;
- Финал — Роберто Баутиста-Агут (№11 АТР). Кэф — 3.89.
В решающем поединке грузин победил Баутиста-Агута со счетом 7:6, 6:2.
Если бы вы с первого матча Басилашвили ставили на его победу 1000 рублей, а затем играли ва-банк перед каждым последующим поединком, то прибыль после финала составила бы 341 000 рублей. Если делать ставку в 1000 на каждую из пяти игр, можно было бы заработать 11 670 рублей.
А вы ставите на теннис? Какой самый серьезный успех? Делитесь историями в комментариях.
Комментарии
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StavkaIgra
58.5% WR-4.34% ROI
StavkaIgra
58.5% WR-4.34% ROI
StavkaIgra
58.5% WR-4.34% ROI
Wasso
69.8% WR1.41% ROI
StavkaIgraТакже помню на групповых стадиях "Уимблдон" на изи экспрессы залетали прям несколько дней в ряд и коэффициенты не плохие были (в районе 10-20),котировки стандартные брал (победы, форы, тотал по геймам). Временами неплохо шёл теннис, да. Конечно,он славится- как самый грязный спорт)
Wasso
69.8% WR1.41% ROI
StavkaIgra
58.5% WR-4.34% ROI
WassoПочему грязный?? И самый тем более?)
Wasso
69.8% WR1.41% ROI
StavkaIgraНу в теннисе, по сравнению с другими видами спорта,теннисисты не раз лично и публично признавались, что им предлагали слить игру. Также стоит вспомнить скандал 2019 года , когда сразу в отношении 135 теннисистов завели расследование по поводу участия в договорных матчах ,но и ряд других инцидентов нелднократно проскальзывало.
Дана Каримова
53.7% WR-3.71% ROI
Wasso
69.8% WR1.41% ROI
Дана КаримоваНемогу к сожалению ничего прогнозировать , или добавить конечно и теннис мне тоже нравится но я ещё не участвовала и не ставила на теннисные турниры , и наверно ещё рановато , только недавно в футбольных матчах , прогнозах участвую и пока только чисто футбол .
StavkaIgra
58.5% WR-4.34% ROI