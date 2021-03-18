Betting Insider

Грузинский теннисист выиграл турнир в Дохе. Он был фаворитом всего в одном матче из пяти

автор Михаил Даньшин

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили (36 ATP) дошел до финала турнира в Дохе, одолев на пути к решающему матчу в том числе Роджера Федерера на стадии 1/4 финала. В пяти матчах турнира Басилашвили лишь раз считался фаворитом у букмекеров.

  • 1/16 финала — Джон Миллман (№40 ATP). Кэф — 3.89;
  • 1/8 финала — Малик Жазири (№258 АТР). Кэф — 1.4;
  • 1/4 финала — Роджер Федерер (№6 АТЗ). Кэф — 5.63;
  • 1/2 финала — Тэйлор Фриц (№30 АТР). Кэф — 2.86;
  • Финал — Роберто Баутиста-Агут (№11 АТР). Кэф — 3.89.

В решающем поединке грузин победил Баутиста-Агута со счетом 7:6, 6:2. 

Если бы вы с первого матча Басилашвили ставили на его победу 1000 рублей, а затем играли ва-банк перед каждым последующим поединком, то прибыль после финала составила бы 341 000 рублей. Если делать ставку в 1000 на каждую из пяти игр, можно было бы заработать 11 670 рублей.

А вы ставите на теннис? Какой самый серьезный успех? Делитесь историями в комментариях.

Комментарии
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StavkaIgra
58.5% WR-4.34% ROI
Грузин красава, да!)Удивил,конечно.
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StavkaIgra
58.5% WR-4.34% ROI
На теннис реже сейчас ставлю, а раньше прям частенько заливался на теннис. 
Нравилась котировка "победа в гейме" принимающего, там кефы на это не хилые даются, если теннисист с сильной подачей) Высок шанс слива ,но и шанс бывает быстро подняться,когда есть свободные деньжата) Не советую, конечно, этим увлекаться, но сам этим баловался ранее)
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StavkaIgra
58.5% WR-4.34% ROI
Также помню на групповых стадиях "Уимблдон" на изи экспрессы залетали прям несколько дней в ряд и коэффициенты не плохие были (в районе 10-20),котировки стандартные брал (победы, форы, тотал по геймам).
Временами неплохо шёл теннис, да. Конечно,он славится- как самый грязный спорт)
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Wasso
69.8% WR1.41% ROI
StavkaIgraТакже помню на групповых стадиях "Уимблдон" на изи экспрессы залетали прям несколько дней в ряд и коэффициенты не плохие были (в районе 10-20),котировки стандартные брал (победы, форы, тотал по геймам). Временами неплохо шёл теннис, да. Конечно,он славится- как самый грязный спорт)
Почему грязный?? И самый тем более?)
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Wasso
69.8% WR1.41% ROI
Я и сейчас на нем отлично поднимаю)
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StavkaIgra
58.5% WR-4.34% ROI
WassoПочему грязный?? И самый тем более?)
Ну в теннисе, по сравнению с другими видами спорта,теннисисты не раз лично и публично признавались, что им предлагали слить игру. 
Также стоит вспомнить скандал 2019 года , когда сразу в отношении 135 теннисистов завели расследование по поводу участия в договорных матчах ,но и ряд других инцидентов нелднократно проскальзывало.
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Wasso
69.8% WR1.41% ROI
StavkaIgraНу в теннисе, по сравнению с другими видами спорта,теннисисты не раз лично и публично признавались, что им предлагали слить игру. Также стоит вспомнить скандал 2019 года , когда сразу в отношении 135 теннисистов завели расследование по поводу участия в договорных матчах ,но и ряд других инцидентов нелднократно проскальзывало.
Вот насчёт скандала забыл) 
А в целом теннис заходит на ура)) там соотношение ставок и - меньше (по крайней мере у меня)
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Дана Каримова
53.7% WR-3.71% ROI
Немогу к сожалению ничего прогнозировать , или добавить конечно и теннис мне тоже нравится но я ещё не участвовала и не ставила на теннисные турниры , и наверно ещё рановато , только недавно в футбольных матчах , прогнозах участвую и пока только чисто футбол .
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Wasso
69.8% WR1.41% ROI
Дана КаримоваНемогу к сожалению ничего прогнозировать , или добавить конечно и теннис мне тоже нравится но я ещё не участвовала и не ставила на теннисные турниры , и наверно ещё рановато , только недавно в футбольных матчах , прогнозах участвую и пока только чисто футбол .
Главное, больше внимания уделять статистике и тут участвуя в чатах можно многое почерпнуть !)
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StavkaIgra
58.5% WR-4.34% ROI
На теннисе, да,можно тоже неплохо подниматься,если особенно тщательно и на постоянной основе за ним наблюдать,анализировать.
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