Грузинский теннисист выиграл турнир в Дохе. Он был фаворитом всего в одном матче из пяти

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили (36 ATP) дошел до финала турнира в Дохе, одолев на пути к решающему матчу в том числе Роджера Федерера на стадии 1/4 финала. В пяти матчах турнира Басилашвили лишь раз считался фаворитом у букмекеров.

1/16 финала — Джон Миллман (№40 ATP). Кэф — 3.89;

1/8 финала — Малик Жазири (№258 АТР). Кэф — 1.4 ;

; 1/4 финала — Роджер Федерер (№6 АТЗ). Кэф — 5.63 ;

; 1/2 финала — Тэйлор Фриц (№30 АТР). Кэф — 2.86 ;

; Финал — Роберто Баутиста-Агут (№11 АТР). Кэф — 3.89.

В решающем поединке грузин победил Баутиста-Агута со счетом 7:6, 6:2.

Если бы вы с первого матча Басилашвили ставили на его победу 1000 рублей, а затем играли ва-банк перед каждым последующим поединком, то прибыль после финала составила бы 341 000 рублей. Если делать ставку в 1000 на каждую из пяти игр, можно было бы заработать 11 670 рублей.

А вы ставите на теннис? Какой самый серьезный успех? Делитесь историями в комментариях.