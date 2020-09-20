Баттл экспертов и капперов к матчу «Челси» – «Ливерпуль»! Кто победит – Оуэн, Елагин или гении прогнозов с плюсовым ROI?

Капперы Betting Insider регулярно обходят экспертов с телека в ежемесячном конкурсе – сегодня мы решили проверить, кто круче в прогнозах на матч «Челси» – «Ливерпуль»!

Майкл Оуэн: Тотал Больше 2,5.

Английский эксперт считает, что в этом матче будут голы. Кэф – 1.68.

Виталий Малышев: Обе команды забьют – Да.

Каппер с ROI 10,28% на дистанции 220+ матчей предлагает не рисковать большими кэфами и поставить на то, что обе команды забьют. Кэф – 1.53.

Эксперт по британскому футболу считает, что обновленный «Челси» способен дать бой нынешнему чемпиону АПЛ. Кэф – 2.48.

Плюсовой каппер с ROI 7,6% уверен в победе команды Клоппа. Кэф – 2.23.

Чей прогноз окажется верным?

Источник: https://twitter.com/cfcrussia?lang=ga