Сможет ли «Бавария» отыграться в Париже? Ставь на матч с бонусом 3000 рублей!

«Бавария» проиграла первый матч 1/4 ЛЧ против «ПСЖ» у себя дома (2:3). Сможет ли команда Флика отыграться в Париже? У «Баварии» по-прежнему будет отсутствовать Левандовски, но за «ПСЖ» не сыграет Маркиньос.

Мы собрали главные тренды к этому матчу, чтобы вы знали, в какой форме находятся команды.

1. П1 – 3.04. «ПСЖ» выиграл 5 из 6-ти недавних матчей ЛЧ.

2. Мбаппе откроет счет – 5.0. Килиан Мбаппе забил три мяча в 4-х матчах против «Баварии». Неделю назад именно он забил первый и последние голы в матче.

3. ИТБ2 (1,5) – 1.53. «Бавария» забивала больше двух голов в 18 из 20 последних матчей в ЛЧ.

4. Проход «Баварии» – 3.35. За последние 11 лет, «Бавария» лишь два раза не принимала участие в полуфинале ЛЧ: в 2011-м они уступили по сумме двух матчей «Интеру» (3:3), а в 2018-м – «Реалу» (3:6).