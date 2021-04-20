Сегодня «Бавария» примет «Байер» в рамках 30 тура Бундеслиги. Начало матча – 21:30 (МСК). BetBoom оценивает победу «Баварии» коэффициентом 1.45, победу «Байера» – 7.55, ничью – 5.03. Актуальные прогнозы на матч вы можете найти здесь.

«Бавария»: форма, ставки и прогноз

«Бавария» лидирует в Бундеслиге с 68 очками. За эти 29 игр было забито 83 мяча – это лучший показатель в Бундеслиге. Команда Флика уже гарантировала себе участие в Лиге Чемпионов на следующий год, т.к. отрыв от пятого места – 19 очков при оставшихся 5-ти играх. Отрыв от «Лейпцига», который занимает вторую позицию – семь очков.



«Бавария» не проигрывает в чемпионате 7 матчей. В последнем поединке чемпионата был обыграна в гостях «Вольфсбург» (3:2).

В предстоящем матче «Баварии» не смогут помочь:

Гнабри;

Горетцка;

Зюле;

Коста;

Левандовски;

Рока;

Тиллман;

Толиссо.

Ознакомиться с предварительными составами команд вы можете здесь.

В победу «Баварии» верят 57% наших пользователей. Один из капперов нашего сайта BET-IBC Tipster Team дал прогноз на победу команды Флика, предполагая точный счет (2:1) в пользу мюнхенцев:





«Байер»: форма, ставки и прогноз

«Байер» находится на шестой строчке в Бундеслиге. Текущее место дает право сыграть в Лиге конференций УЕФА. В 29 играх набрано 47 очков. Леверкузенцы борются за участие в Лиге Чемпионов в следующем году. Отставание от зоны ЛЧ – 6 очков.



«Байер» в последних трех матчах:

Две победы;

Одна ничья.

В последней игре Чемпионата Германии был обыгран Кельн (3:0).

В предстоящем поединке «Байеру» не смогут помочь:

Ариас;

Баумгартлингер;

Бендер;

Вирц;

Фосу-Менса.

Ознакомиться с предварительными составами команд вы можете здесь.

В победу «Байера» верят всего 2% наших пользователей.

«Бавария» – «Байер»: счет в последних матчах

Если говорить о событии ТМ (4), то эта ставка заходила:

У «Баварии» в трех из пяти последних матчей;

У «Байера» во всех пяти последних играх.

Такой исход на игру БК BetBoom оценивает коэффициентом 1.53.

«Бавария» – «Байер»: статистика личных встреч

В пяти последних очных играх обе команды отличались в каждой. Ставку на «Обе забьют» в БК BetBoom можно сделать за коэффициент 1.53.

«Бавария» побеждала в трех последних играх и в каждом матче пробивался ТБ (2,5). Поставить на событие «П1 и ТБ (2,5)» можно в БК BetBoom за коэффициент 1.69.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Бавария» – «Байер» покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции в 21:50 по мск. Трансляция также будет доступна на официальном сайте канала.

Автор прогноза: Sportik-акула