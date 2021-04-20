Сможет ли «Бавария» приблизиться к чемпионству? Прогноз на матч «Бавария» – «Байер»
🎁 Лови фрибет 1000 рублей и не рискуй своими деньгами!
Сегодня «Бавария» примет «Байер» в рамках 30 тура Бундеслиги. Начало матча – 21:30 (МСК). BetBoom оценивает победу «Баварии» коэффициентом 1.45, победу «Байера» – 7.55, ничью – 5.03. Актуальные прогнозы на матч вы можете найти здесь.
«Бавария»: форма, ставки и прогноз
«Бавария» лидирует в Бундеслиге с 68 очками. За эти 29 игр было забито 83 мяча – это лучший показатель в Бундеслиге. Команда Флика уже гарантировала себе участие в Лиге Чемпионов на следующий год, т.к. отрыв от пятого места – 19 очков при оставшихся 5-ти играх. Отрыв от «Лейпцига», который занимает вторую позицию – семь очков.
«Бавария» не проигрывает в чемпионате 7 матчей. В последнем поединке чемпионата был обыграна в гостях «Вольфсбург» (3:2).
В предстоящем матче «Баварии» не смогут помочь:
- Гнабри;
- Горетцка;
- Зюле;
- Коста;
- Левандовски;
- Рока;
- Тиллман;
- Толиссо.
Ознакомиться с предварительными составами команд вы можете здесь.
В победу «Баварии» верят 57% наших пользователей. Один из капперов нашего сайта BET-IBC Tipster Team дал прогноз на победу команды Флика, предполагая точный счет (2:1) в пользу мюнхенцев:
«Байер»: форма, ставки и прогноз
«Байер» находится на шестой строчке в Бундеслиге. Текущее место дает право сыграть в Лиге конференций УЕФА. В 29 играх набрано 47 очков. Леверкузенцы борются за участие в Лиге Чемпионов в следующем году. Отставание от зоны ЛЧ – 6 очков.
«Байер» в последних трех матчах:
- Две победы;
- Одна ничья.
В последней игре Чемпионата Германии был обыгран Кельн (3:0).
В предстоящем поединке «Байеру» не смогут помочь:
- Ариас;
- Баумгартлингер;
- Бендер;
- Вирц;
- Фосу-Менса.
Ознакомиться с предварительными составами команд вы можете здесь.
В победу «Байера» верят всего 2% наших пользователей.
«Бавария» – «Байер»: счет в последних матчах
Если говорить о событии ТМ (4), то эта ставка заходила:
- У «Баварии» в трех из пяти последних матчей;
- У «Байера» во всех пяти последних играх.
Такой исход на игру БК BetBoom оценивает коэффициентом 1.53.
«Бавария» – «Байер»: статистика личных встреч
В пяти последних очных играх обе команды отличались в каждой. Ставку на «Обе забьют» в БК BetBoom можно сделать за коэффициент 1.53.
«Бавария» побеждала в трех последних играх и в каждом матче пробивался ТБ (2,5). Поставить на событие «П1 и ТБ (2,5)» можно в БК BetBoom за коэффициент 1.69.
Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?
В прямом эфире трансляцию матча «Бавария» – «Байер» покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции в 21:50 по мск. Трансляция также будет доступна на официальном сайте канала.
Автор прогноза: Sportik-акула