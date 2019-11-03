«Бавария» вышла в плей-офф ЛЧ. Венгер, Моуринью и Аллегри – главные кандидаты на пост тренера клуба

После поражения «Айнтрахту» (1:5) в 10-м туре Бундеслиги, «Бавария» официально объявила о расторжении контракта с главным тренером Нико Ковачем по взаимному согласию сторон.

В роли и.о. главного тренера команду принял Ханс-Дитер Флик – вместе с ним мюнхенцы обыграли «Олимпиакос» (2:0) в 4-м туре ЛЧ и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф. Однако руководство клуба продолжает искать тренера, который сможет возглавить команду как минимум до конца сезона.

Кто станет следующим главным тренером «Баварии»?

1. Букмекеры считают, что вероятнее всего Ханс-Дитер Флик (нынешний и.о. главного тренера «Баварии») возглавит команду как минимум до конца сезона,

Коэффициент– 1.67.

2. По информации The Guardian, руководство клуба рассматривает Арсена Венгера в качестве временного кандидата. Среди плюсов француза отмечается его богатый опыт и владение немецким языком.

Букмекеры оценивают шансы Арсена Венгера стать новым тренером «Баварии» коэффициентом 2.62.

3. Следующим претендентом на пост букмекеры называют Жозе Моуринью. После увольнения португальского специалиста из «МЮ» в середине прошлого сезона ходило много слухов, относительно его будущего. Его связывали с «Реалом», «ПСЖ» и «Арсеналом».

Эксперты стали серьезно рассматривать то, что «Особенный» может возглавить «Баварию», после его высказывания в интервью для Gazzetta dello Sport:

«Я по-настоящему скучаю по футболу. Мне не хватает адреналина, поля, моей работы. Футбол есть футбол. Прямо сейчас я учу немецкий. Бундеслига? Сейчас я учу язык, потому что скучаю по изучению языков. Я говорю на английском, испанском, португальском, французском и итальянском. Но я не исключаю, что могу оказаться в Германии».

Коэффициент на назначение Моуринью – 5.8.

4. В СМИ также сообщалось, что руководство мюнхенского клуба рассматривает Массимилиано Аллегри в качестве кандидата на пост нового главного тренера. Однако итальянец уже провел предметные переговоры с «МЮ».

Приглашение на пост бывшего тренера «Ювентуса» букмекеры оценивают менее вероятным, коэффициент – 7.1.

Кто еще может прийти в «Баварию»?

Эрик Тен Хаг («Аякс») – 13.5

(«Аякс») – Ральфа Рангника («РБ Лейпциг») – 18.0

Напомним, что после 10-го тура «Бавария» занимает 4-е место в чемпионате Германии, набрав 18 очков. Ковач работал с мюнхенской командой с лета 2018 года. Под его руководством «Бавария» выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.

Кто станет следующим тренером «Баварии»? Пишите свои варианты в комментариях

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