Жозе Моуринью один из фаворитов на пост главного тренера «Баварии». Массимильяно Аллегри даже не в топ-3

После поражения «Айнтрахту» (1:5) в 10-м туре Бундеслиги, «Бавария» официально объявила о расторжении контракта с главным тренером Нико Ковачем по взаимному согласию сторон.

Кто станет следующим главным тренером «Баварии»?

1. Главным претендентом на замену Ковачу является бывший главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник. Букмекеры оценивают возможно приглашение немца коэффициентом 2.71.

2. Вторым в списке идет Жозе Моуринью, коэффициент – 3.74. После увольнения португальского специалиста из «МЮ» в середине прошлого сезона ходило много слухов, относительно его будущего. Его связывали с «Реалом», «ПСЖ», «Арсеналом».

Эксперты стали серьезно рассматривать то, что «Особенный» может возглавить «Баварию», после его высказывания в интервью для Gazzetta dello Sport:

«Я по-настоящему скучаю по футболу. Мне не хватает адреналина, поля, моей работы. Футбол есть футбол. Прямо сейчас я учу немецкий. Бундеслига? Сейчас я учу язык, потому что скучаю по изучению языков. Я говорю на английском, испанском, португальском, французском и итальянском. Но я не исключаю, что могу оказаться в Германии».

3. Другой претендент, Ханс Флик – экс-полузащитник «Баварии» и бывший ассистент Йоахима Лева в сборной Германии. Коэффициент на то, что он возглавит «Баварию» – 4.32.

4. Следующим идет Эрик Тен Хаг, совершивший чудо в прошлом сезоне вместе с «Аяксом» в Лиге чемпионов. Букмекеры оценивают возможно приглашение голландского специалиста с кэфом 6.50.

5. В СМИ также сообщалось, что руководство мюнхенского клуба рассматривает Массимилиано Аллегри в качестве кандидата на пост нового главного тренера. Однако итальянец уже провел предметные переговоры с «МЮ». Приглашение на пост бывшего тренера «Ювентуса» букмекеры оценивают маловероятным, коэффициент – 6.90.

Напомним, что после 10-го тура «Бавария» занимает 4-е место в чемпионате, набрав 18 очков.

Ковач работал с мюнхенской командой с лета 2018 года. Под его руководством «Бавария» выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.

Кто станет следующим тренером «Баварии»? Пишите свои варианты в комментариях

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