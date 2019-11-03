«Бавария» вышла в плей-офф ЛЧ. Венгер, Моуринью и Аллегри – главные кандидаты на пост тренера клуба

После поражения «Айнтрахту» (1:5) в 10-м туре Бундеслиги, «Бавария» официально объявила о расторжении контракта с главным тренером Нико Ковачем по взаимному согласию сторон.

В роли и.о. главного тренера команду принял Ханс-Дитер Флик – вместе с ним мюнхенцы обыграли «Олимпиакос» (2:0) в 4-м туре ЛЧ и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф. Однако руководство клуба продолжает искать тренера, который сможет возглавить команду как минимум до конца сезона.

Кто станет следующим главным тренером «Баварии»?

1. По информации The Guardian, руководство клуба рассматривает Арсена Венгера в качестве временного кандидата, которого могут пригласить до конца текущего сезона. Среди плюсов француза отмечается его богатый опыт и владение немецким языком.

Букмекеры считают Венгера главным претендентом на пост тренера «Баварии», коэффициент – 1.66.

2. Следующим претендентом на пост букмекеры называют Жозе Моуринью. После увольнения португальского специалиста из «МЮ» в середине прошлого сезона ходило много слухов, относительно его будущего. Его связывали с «Реалом», «ПСЖ» и «Арсеналом».

Эксперты стали серьезно рассматривать то, что «Особенный» может возглавить «Баварию», после его высказывания в интервью для Gazzetta dello Sport:

«Я по-настоящему скучаю по футболу. Мне не хватает адреналина, поля, моей работы. Футбол есть футбол. Прямо сейчас я учу немецкий. Бундеслига? Сейчас я учу язык, потому что скучаю по изучению языков. Я говорю на английском, испанском, португальском, французском и итальянском. Но я не исключаю, что могу оказаться в Германии».

Коэффициент на назначение Моуринью – 5.7.

3. В СМИ также сообщалось, что руководство мюнхенского клуба рассматривает Массимилиано Аллегри в качестве кандидата на пост нового главного тренера. Однако итальянец уже провел предметные переговоры с «МЮ».

Приглашение на пост бывшего тренера «Ювентуса» букмекеры оценивают менее вероятным, коэффициент – 5.7.

Кто еще может прийти в «Баварию»?

Эрик Тен Хаг («Аякс») – 9.0

(«Аякс») – Ханс-Дитер Флик (и.о. главного тренера «Баварии») – 9.0

(и.о. главного тренера «Баварии») – Ральфа Рангника («РБ Лейпциг») – 13.0

Напомним, что после 10-го тура «Бавария» занимает 4-е место в чемпионате Германии, набрав 18 очков. Ковач работал с мюнхенской командой с лета 2018 года. Под его руководством «Бавария» выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.

Кто станет следующим тренером «Баварии»? Пишите свои варианты в комментариях

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