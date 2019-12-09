«Динамо» заинтересовано в приобретении хавбека «Ростова» Байрамяна

«Динамо» заинтересовано в приобретении 27-летнего полузащитника «Ростова» Хорена Байрамяна. Об этом корреспонденту Betting Insider стало известно из надежного источника в окружении московского клуба.

Руководство «Динамо» связывалось с представителями игрока и уже готовит предложение по трансферу. Они надеются, что «Ростов» отпустит игрока за разумную сумму. Также известно, что футболисту готовы предложить зарплату в несколько раз больше, чем в действующем контракте.

В этом сезоне РПЛ Хорен Байрамян забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи в 17 играх. Футболист выступал за «Ростов» с 2011 года, а также играл на правах аренды в «Роторе», ФК «Волгарь» и «Рубине».

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