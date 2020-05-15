Топ-5 команд чемпионата Беларуси для ставок на «обе забьют – нет»

Стойкий чемпионат Беларуси набирает ход, несмотря на уже 26 тысяч случаев заражения коронавирусом в стране.
Результативность матчей постепенно повышается и уже преодолела отметку в два гола за игру (2,32). Однако встреч, в которых команды обменялись бы голами до сих пор мало – ставка «обе забьют» зашла лишь в 44% случаев. Поэтому сегодня в нашем топе подобраны команды, в матчах которых лучше ставить на противоположный исход.
🥱 Чемпионат Беларуси все еще низовой – вот топ-5 команд лиги для ставок на ТМ
«Торпедо-БелАЗ»
ROI – 55,88%
Автозаводцам удалось отличится только в 4 из 8 игр чемпионата, а пропустили они и вовсе лишь в двух. Пока только после завершения одного матча с участием «Торпедо-БелАЗ», на табло не красовались нули.
Клуб из Жодино не радует своих болельщиков результативностью, но при этом добивается результатов – команда идет на третьем месте.
«Энергетик-БГУ»
ROI – 53,63%
«Энергетик-БГУ» – самая забивная команда прошлого сезона, поэтому мало кто ожидал от них игры на тотал меньше в новом году. В первом же матче с БАТЭ «Энергетик» оправдал звание результативной команды, но вот в следующих матчах минской команды голов забивалось на порядок меньше.
Букмекеры давали высокие коэффициенты на событие «обе забьют – нет» (в среднем 1.99) во всех матчах «Энергетика-БГУ», поэтому клуб занял второе место в нашем рейтинге.
«Шахтер» Солигорск
ROI – 42,38%
Взаимного обмена голами в матчах «Шахтера» пришлось ждать до пятого тура. Эта игра со Слуцком и остается единственной, где забивали обе команды. Ставить на «обе забьют – нет» можно было со средним коэффициентом 1.62 и увеличить банк на 42,38%.
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«Рух Брест»
ROI – 38,63%
Матчи «Руха» оказались самыми «низовыми» на старте сезона. Результативность брестской команды – 1,5 гола за игру. Неудивительно, что ставить на «обе забьют – нет» здесь выгодно, ведь только в паре матчей был обоюдный обмен голами.
«Витебск»
ROI – 27.00%
Попадание в наш топ «Витебска» не стало неожиданностью. Команда была одной из самых «низовых» в прошлом сезоне и придерживается своей оборонительной стратегии в этом году – уже в шести матчах чемпионата ставка «обе забьют – нет» сыграла, а ваш банк мог вырасти на 27%.
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Вывод
Тренды на тотал меньше и на «обе забьют – нет» самые ярко выраженные в Высшей лиге. Если следить за общими тенденциями чемпионата и каждой конкретной команды, то на этом можно неплохо заработать.
Автор: Алексей Степанченко