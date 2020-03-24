24 марта в Австралии официально приостановили чемпионат, и это значит, что Беларусь – единственная страна в мире, где еще продолжают играть в футбол. Вход болельщиков на трибуны не стали ограничивать – в Беларуси все стадионы продолжают принимать зрителей. Никаких мер предосторожности нет – даже температуру тела не измеряют.

В Беларуси панических настроений по поводу COVID-19 нет, но букмекеры считают, что Беларусь тоже сдастся и приостановит все спортивные мероприятия:

Да – 1.25 ;

; Нет – 3.55.

В Беларуси по данным на 24 марта зафиксирован 81 случай заболевания коронавирусом (22 человека уже справились с болезнью, летальных исходов – 0). Ситуация в стране стабильна и не выходит из-под контроля, а поэтому масштабный карантин или закрытие границ президент Лукашенко не вводит.

Автор: Владислав Авраменко

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