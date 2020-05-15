Топ-5 команд Беларуси для ставок на «Тотал больше» – результативный футбол и рост банка до 65%

Чемпионат Беларуси набирает ход, а результативность растет и сейчас составляет 2,32 гола в среднем за игру. Мы подобрали для вас топ-команд, благодаря которым забитых голов в Высшей лиге становится все больше и больше.

1. «Славия» Мозырь

ROI – 65,00%

На старте сезона клуб из Мозыря продемонстрировал высокий уровень футбола – в первых турах им удалось обыграть БАТЭ и действующего чемпиона «Динамо-Брест».

Важно отметить, что качественные игры у «Славии» удаются в основном против фаворитов – именно они получались забивными. Против «Руха», который пропагандирует закрытый футбол, сыграть продуктивно не удалось – встреча завершилась со счетом 0:0. Большинство матчей все же сыграны на ТБ (2,5), поэтому «Славия» возглавила наш рейтинг.

2. «Слуцк»

ROI – 63,25%

У «Слуцка» перед началом сезона появились финансовые проблемы, поэтому текущее положение в турнирной таблице стало неожиданностью. Видимо, поддержка Леонида Слуцкого действительно работает! «Слуцк» сейчас удачно действует в атаке и дает играть сопернику, поэтому матчи этой команды получаются результативными.

3. «Минск»

ROI – 50,50%

Неплохо стартовал и «Минск» – две победы в первых двух турах и шесть забитых голов. Но после хорошего начала сезона команду застала неудачная серия из поражений. Независимо от результата минчане продолжают играть в веселый футбол. В матчах «Минска» в среднем забивается 3,5 гола – это лучший показатель в чемпионате.

4. «Ислочь»

ROI – 32,28%

«Ислочь» начала сезон с двухматчевого кубкового противостояния против «Динамо-Брест», в котором не пропустила ни одного мяча. Затем стартовал чемпионат – и тут в двух первых турах снова ноль в графе пропущено.

Сначала «Ислочь» играла от обороны, а с третьего тура тренерский штаб сделал акцент на атаку. Это привело к повышению результативности, но при этом правда пострадала оборона, ведь пропускать команда стала больше, чем забивать.

5. БАТЭ

ROI – 20,25%

После неудачного старта БАТЭ набрал форму и стал много забивать – уже больше всех в чемпионате. Средняя результативность матчей с участием борисовской команды выросла до 3,1 гола – пора грузить на тотал больше.

Вывод

В Беларуси сыграно уже достаточно матчей, чтобы прорисовывались некоторые тренды. Конечно ситуация в лиге может измениться очень быстро, поэтому иногда стоит поторопиться, чтобы не упустить тенденцию, и сделать на ее основе ставку.

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