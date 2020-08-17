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«Пока вы меня не убьете, других выборов не будет» – букмекеры открыли линию на отставку Лукашенко до 1 сентября

На фоне непрекращающихся протестов в Республике Беларусь, букмекеры открыли линию на то, уйдет ли в отставку нынешний президент Александр Лукашенко до 1 сентября 2020 года.

Стоит напомнить, что действующий президент занимает свой пост 26 лет, и недавно заявил, что не собирается его покидать.

Котировки букмекеров выглядят следующим образом:

Президент Беларуси Александр Лукашенко уйдет с должности до 01.09.2020 - 2.67
Президент Беларуси Александр Лукашенко не уйдет с должности до 01.09.2020 - 1.41

А как считаете вы?

Напомним, что 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых в очередной раз победил Александр Лукашенко. Многие источники сообщают, что результаты выборов были сфальсифицированы. Все это привело к тому, что в стране начались массовые протесты с требованием отставки Президента. Однако сам Лукашенко утверждает, что выборы были легитимными, и о повторных выборах даже речи быть не может.

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Источник главного изображения: https://www.rbc.ru/politics/17/08/2020/5f3a45989a794731dd56b719

Комментарии
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не уйдет конечно, он что дурак что-ли!
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Ответ на комментарий Filgud 
если он сам не уйдет - его уберут. так что ему надо по хорошему уходить.
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не уйдет он ни куда.Он никому не отдаст свое кресло.Он скозал меня не будет народ растреляют и обворуют.
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Ответ на комментарий Валера Горячев2 
да куда он уйдёт?!, будет до талого ждать потом на лыжи встанет,как янукович !
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Халява господа налетай😅кф 1.41 норм, 10тр поставлю😂
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А вы бы ушли со столь лакомого места? Я уверен что нет. Вот и он не дурак. Уйдёт, кем он будет? Он об этом тоже думает. Так что однозначно нет. А вот переворот в стране, революция это реально возможна.
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В партизаны, да там таких не надо, думаю Путин вытащит Лукаша,ну и получит за спасение как минимум, максимум. Например общую валюту рубль и признание Крыма. Лукашу не куда, да и сыновьям жить в безопастности нужно.
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травмированных в команде сейчас нет. «Есть предпосылки к тому, что Кокорин будет в заявке на этот матч. Он уже вернулся к тренировкам», – заявил Газизов.

наверное на все 90 минут его не выпутят но все же.
и без него есть кому забивать. Ларссон забивает 2-ой матч подряд.

Ставлю на Спартак, пока дают хороший кеф. Думаю Спартак взломает пока не самую надежную оборону УФЫ.

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Лион — Бавария|Лига чемпионов УЕФА
Лион — Бавария|Лига чемпионов УЕФА
Психология в футболе не менее важна, чем тактика. Флик как-то сумел объединить и то, и другое. Его ребята выполняют все поставленные задачи и верят в своего тренера. Матч с Барселоной яркий тому пример. Были моменты в начале 1-ого и 2-ого таймов, когда соперник еще пытался бороться. Но тогда мюнхенцы продолжили гнуть свою линию и задавили каталонцев. Показателен и момент с автоголом. Обычно игроки, забившие в свои ворота, начинают психовать, рвать на себе волосы во всех местах, но реакция Алабы поразила. Он улыбался, словно этот гол ничего не решал. Мол, подумаешь, сравняли, сейчас мы вам накидаем еще 7 мячей. Собственно, и накидали.

У игроков этой машины все в порядке с нервами, при этом они хорошо подкованы тактически. Возможно слабым местом является оборона, но какая разница, сколько пропустит Бавария, если забивает она еще больше? Мюнхенцы по ходу текущего розыгрыша ЛЧ сумели забить 25 мячей в ворота Тоттенхэма, Челси и Барселоны... Вы просто вдумайтесь в эти цифры. Это же просто кошмар и что-то нереальное. 25 голешников в ворота экс-финалиста ЛЧ, претендента на ушастика и его бывшего триумфатора. Другие гранды Европы не способны будут даже отгрузить столько голов за 5 матчей с каким-нибудь аутсайдером своего первенства.

Причем мюнхенцы могли забивать и больше, просто на ответные игры с Челси и Тоттенхэмом они выходили как на тренировку. Не знаю, что должен придумать Гарсия, чтобы его подопечные сумели остановить такую машину. Выход Лиона в полуфинал впечатлил, но нужно признать, что ткачи отскочили. Говорят, что в матче с Ювентусом был назначен сомнительный пенальти в пользу пенсионерки, но и одиннадцатиметровый в пользу Лиона не был 100%-ым. Но в итоге этот единственный гол с точки позволил французам пройти дальше.

В поединке с Сити фортуна также была на стороне ткачей. Чего только стоит ужасный промах Стерлинга в концовке встречи. Можно сколько угодно говорить, какой Гарсия молодец, но его команда в обоих матчах прошла с трудом. Теперь Лиону будет противостоять не еле передвигающаяся по полю бабуля, и не привыкший вылетать на ранних стадиях мешок из Манчестера, а настоящая команда, выступающая словно в другой лиге.

Не думаю, что Лион отскочит и на сей раз. Французам будет сложно противостоять сопернику, который умеет включаться в нужный момент. Вдобавок, у Баварии широкий спектр атак. Мюнхенцы могут в любое время прорваться с флангов, провести разящую комбинацию, одним пасом в касание разрезать всю оборону Лиона. Когда соперник не действует прямолинейно, сосредоточиться и сдерживать его сложно. Похоже, Бавария в очередном матче одержит победу, отгрузив 3+ мячей в ворота своего оппонента.
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