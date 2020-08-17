На фоне непрекращающихся протестов в Республике Беларусь, букмекеры открыли линию на то, уйдет ли в отставку нынешний президент Александр Лукашенко до 1 сентября 2020 года.

Стоит напомнить, что действующий президент занимает свой пост 26 лет, и недавно заявил, что не собирается его покидать.



Котировки букмекеров выглядят следующим образом:

Президент Беларуси Александр Лукашенко уйдет с должности до 01.09.2020 - 2.67

Президент Беларуси Александр Лукашенко не уйдет с должности до 01.09.2020 - 1.41

А как считаете вы?

Напомним, что 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых в очередной раз победил Александр Лукашенко. Многие источники сообщают, что результаты выборов были сфальсифицированы. Все это привело к тому, что в стране начались массовые протесты с требованием отставки Президента. Однако сам Лукашенко утверждает, что выборы были легитимными, и о повторных выборах даже речи быть не может.

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