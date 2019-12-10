Прогноз и ставка на матч Бенфика - Зенит. Лиги чемпионов, 10 декабря

«Бенфика» вероятнее всего обыграет «Зенит» в Лиге чемпионов

Футбольный клуб «Бенфика» – фаворит в матче последнего группового этапа Лиги чемпионов против питерского «Зенита». Аналитики букмекерской компании предлагают на победу португальской команды коэффициент 2.1.

В прошлой встрече с «Леоном» в команде сине-бело-голубых получили дисквалификацию полузащитник Далер Кузяев и защитник Ярослав Ракицкий. Кроме того, на поле не выйдет травмированный Малком и вряд ли успеет восстановиться Юрий Жирков. В текущих условиях на победу «Зенита» можно сделать ставку с коэффициентом 3.5.

В предыдущих 7 очных встречах «Зенита» и «Бенфики» 3 матча закончились в пользу «орлов», 4 раза победила российская команда и ни разу соперники не сыграли вничью. На равный счет в этой игре можно заключить пари с коэффициентом 3.65.

Полузащитник португальской команды Пицци забил в двух из трех последних игр Лиги чемпионов. Его успех в противостоянии с «Зенитом» в линии оценивается котировкой 2.87. Заключить пари на гол в исполнении капитана гостей Артема Дзюбы предлагается с коэффициентом 2.5.





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