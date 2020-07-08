Владелец «Брентфорда» – основатель ставочного синдиката. Построил 12-тысячный стадион и рвется в АПЛ

Могут выйти уже в этом сезоне.
Мэтью закончил физфак в Оксфорде и недолго поработал в инвестиционной компании Yamaichi International, после – погрузился в мир беттинга и занял должность ведущего трейдера в букмекерской компании Premier Bet. Там он работал под руководством Тони Блума (одного из великих беттеров Великобритании).
Как устроен ставочный синдикат и соперничество с Тони Блумом
Бенхэм мечтал превзойти наставника и в 2004 году основал игровой синдикат SmartOdds – конкурент Starlizard Блума. На основе системы анализа коэффициентов и шансов команд на победу, компания предоставляет клиентам информацию о событиях, на которые выгодно ставить.
В SmartOdds работают профессионалы разных областей.
- Смотрители наблюдают за матчем на стадионе или онлайн, отмечают моменты, которые не видны искусственному интеллекту Opta Sports.
- Аналитики владеют инсайдами и другой информацией о клубах и турнирах для выбора ставки.
- IT-специалисты обслуживают сервера и софт, который используют сотрудники компании.
- Математики проверяют гипотезы и строят модели ставок, а также симулируют матчи.
- Программисты разрабатывают программы для математиков.
Также с 2011 года Мэтью стал совладельцем Matchbook – биржи ставок, главного конкурента Betdaq.
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Бенхэм вложил 500 000 фунтов на развитие любимой команды, а позже стал ее владельцем
Следить за футболом Мэтью начал с 1979 года, когда впервые посетил домашнюю игру «Брентфорда» – он стал их преданным болельщиком.
Бенхэм инвестировал 500 000 фунтов, когда руководство клуба объявило о финансовых проблемах, а в 2012 году выкупил 60% акций «Брентфорда» у траста болельщиков Bees United. Бизнесмен вкладывал крупные суммы в развитие любимого клуба. Так у «Брентфорда» появился 12-тысячный стадион «Гриффин Парк».
Сейчас «Брентфорд» выступает в Чемпионшипе. Мэттью планирует вывести «Брентфорд» в Премьер-лигу уже в этом сезоне, а еще хочет, чтобы клуб стал семейным наследием.
Летом 2014 года Мэттью Бенхэм стал мажоритарным акционером датского футбольного клуба «Мидтьюлланн» и назначил президентом 30-летнего Расмуса Анкерсена, настолько же одержимого статистикой, как и он сам. Бенхэм предпочитает не тратить большие деньги на трансферы и вкладывается в развитие молодежной академии клуба и поиск новых молодых талантов из непопулярных лиг Европы.
Все это сделало команду одной из лучших в чемпионате, и на следующий год они уже взяли трофей. «Мидтьюлланн» выиграл титул и в 2018 году, а также близок к повторению этого успеха в текущем сезоне.
Мэтью Бенхэм прошел путь от профессионального игрока на ставках до владельца игорного синдиката и футбольных клубов, а добиться этих успехов он смог благодаря математическим формулам и расчетам.