Владелец «Брентфорда» – основатель ставочного синдиката. Построил 12-тысячный стадион и рвется в АПЛ

Могут выйти уже в этом сезоне.

Мэтью закончил физфак в Оксфорде и недолго поработал в инвестиционной компании Yamaichi International, после – погрузился в мир беттинга и занял должность ведущего трейдера в букмекерской компании Premier Bet. Там он работал под руководством Тони Блума (одного из великих беттеров Великобритании).

Как устроен ставочный синдикат и соперничество с Тони Блумом

Бенхэм мечтал превзойти наставника и в 2004 году основал игровой синдикат SmartOdds – конкурент Starlizard Блума. На основе системы анализа коэффициентов и шансов команд на победу, компания предоставляет клиентам информацию о событиях, на которые выгодно ставить.





В SmartOdds работают профессионалы разных областей.



Смотрители наблюдают за матчем на стадионе или онлайн, отмечают моменты, которые не видны искусственному интеллекту Opta Sports.

наблюдают за матчем на стадионе или онлайн, отмечают моменты, которые не видны искусственному интеллекту Opta Sports. Аналитики владеют инсайдами и другой информацией о клубах и турнирах для выбора ставки.

владеют инсайдами и другой информацией о клубах и турнирах для выбора ставки. IT-специалисты обслуживают сервера и софт, который используют сотрудники компании.

обслуживают сервера и софт, который используют сотрудники компании. Математики проверяют гипотезы и строят модели ставок, а также симулируют матчи.

проверяют гипотезы и строят модели ставок, а также симулируют матчи. Программисты разрабатывают программы для математиков.

Также с 2011 года Мэтью стал совладельцем Matchbook – биржи ставок, главного конкурента Betdaq.

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Бенхэм вложил 500 000 фунтов на развитие любимой команды, а позже стал ее владельцем

Следить за футболом Мэтью начал с 1979 года, когда впервые посетил домашнюю игру «Брентфорда» – он стал их преданным болельщиком.

Бенхэм инвестировал 500 000 фунтов, когда руководство клуба объявило о финансовых проблемах, а в 2012 году выкупил 60% акций «Брентфорда» у траста болельщиков Bees United. Бизнесмен вкладывал крупные суммы в развитие любимого клуба. Так у «Брентфорда» появился 12-тысячный стадион «Гриффин Парк».





Сейчас «Брентфорд» выступает в Чемпионшипе. Мэттью планирует вывести «Брентфорд» в Премьер-лигу уже в этом сезоне, а еще хочет, чтобы клуб стал семейным наследием.

Летом 2014 года Мэттью Бенхэм стал мажоритарным акционером датского футбольного клуба «Мидтьюлланн» и назначил президентом 30-летнего Расмуса Анкерсена, настолько же одержимого статистикой, как и он сам. Бенхэм предпочитает не тратить большие деньги на трансферы и вкладывается в развитие молодежной академии клуба и поиск новых молодых талантов из непопулярных лиг Европы.

Все это сделало команду одной из лучших в чемпионате, и на следующий год они уже взяли трофей. «Мидтьюлланн» выиграл титул и в 2018 году, а также близок к повторению этого успеха в текущем сезоне.

Мэтью Бенхэм прошел путь от профессионального игрока на ставках до владельца игорного синдиката и футбольных клубов, а добиться этих успехов он смог благодаря математическим формулам и расчетам.



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